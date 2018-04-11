По версии следствия, о которой сообщают "Новости-N", экс-начальника
Николаевской таможни Артура Полякова задушили люди, которые должны
были ему €50 тыс. Поляков уехал из дома 3 апреля Фото:
novosti-n.org Издание пишет, что Поляков пропал 3 апреля, уехав на
встречу с человеком, который намеревался вернуть долг в
размере €50 тыс. плюс проценты. Больше он домой не
вернулся.Полиция задержала двух подозреваемых, информируют
"Новости-N". По версии следствия, во время встречи Полякова избили,
после чего один из тех, с кем встречался экс-начальник таможни,
задушил его удавкой. Убийцей якобы был физически сильный мужчина,
весом около 140 килограммов.Уголовное производство открыто по ст.
115 (умышленное убийство) УК Украины.Поляков занимал должность
начальника Николаевской таможни с 2010 год по 2014 год. В разное
время работал в Волынской и Запорожской областях.
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