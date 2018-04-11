По версии следствия, о которой сообщают "Новости-N", экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова задушили люди, которые должны были ему €50 тыс. Поляков уехал из дома 3 апреля Фото: novosti-n.org Издание пишет, что Поляков пропал 3 апреля, уехав на встречу с человеком, который намеревался вернуть долг в размере €50 тыс. плюс проценты. Больше он домой не вернулся.Полиция задержала двух подозреваемых, информируют "Новости-N". По версии следствия, во время встречи Полякова избили, после чего один из тех, с кем встречался экс-начальник таможни, задушил его удавкой. Убийцей якобы был физически сильный мужчина, весом около 140 килограммов.Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни с 2010 год по 2014 год. В разное время работал в Волынской и Запорожской областях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки таможни николаевской полякова новости-n поляков Теги: происшествия