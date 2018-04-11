Это открытие было совершено группой исследователей из института Макса Планка и Университета Тюбингена. Ученые смогли восстановить геном древних египтян, пишет со ссылкой на .

Для этой работы брали образцы тканей египетских мумий, возраст которых превышал три с половиной тысячи лет. Оказалось, что фараоны были совсем не такими, как многие себе представляли. В частности, они не были выходцами с Африканского континента.

Древние египтяне пришли на эту территорию преимущественно с Кавказа, а также из пределов современного Израиля и Ливана. С точки зрения национальности, они были тюрками, и представляли Южную Европу, но никак не Африку.

Более того, в течение многих сотен лет геном египтян практически не изменялся, поскольку иноземным завоевателям не удавалось овладеть этой древней страной.

Фараон Тутанхамон, согласно данным исследования, оказался чистым европейцем, внешне мало чем отличавшийся от современных французов или испанцев.

Современные египтяне характеризуются совершенно иной структурой ДНК. Выходит, что предки у древних египтян и европейцев были одни. В давние времена они мигрировали с Кавказа, добравшись до самого Египта. Родство современного населения Египта с фараонами, таким образом, не просто сомнительно – его уже можно считать опровергнутым.

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