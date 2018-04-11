Транспортное предприятие польского Вроцлава решило поддержать
украинцев, которые живут в городе. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В польском Вроцлаве пошли навстречу десяткам
тысяч украинцев, проживающих в городе Фото: ЕРА Новые терминалы с
польским, английским и немецким интерфейсами во Вроцлаве установили
в начале апреля, украинский язык добавили в ночь на 9 апреля.Таким
образом MPK Wrocław решило поддержать украинцев, которые живут,
работают или учатся во Вроцлаве.В апреле 2017 года Gazeta
Wrocławska писала, что в столице Нижней Селезии живет 50–60 тысяч
граждан Украины.
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