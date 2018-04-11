Сегодня Киевский райсуд Харькова допросил еще четырех свидетелей по делу резонансного ДТП, произошедшего в городе 18 октября прошлого года. Об этом сообщает корреспондент

Первой на заседании давала показания харьковчанка Таисия Помазан. По словам девушки, она не видела момент столкновения и на цвет светофора двигались авто, но слышала сигнал Lexus. Женщина также сообщила, что один из возможных свидетелей выехал с места ДТП сразу после случившегося.

"Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из машины, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал ", - рассказала свидетельница.

Отметим, что на видеозаписи "гонок" по Сумской, якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.

Кроме того, свои показания сегодня давала и патрульная Ляна Теремкова. Женщина дружит с мамой Зацевой с 17 лет и по стечению обстоятельств она тоже оказалась на месте ДТП. Уже экс-полицейский сообщила, что признаков опьянения в водительницы Lexus не было, она сама подошла к экипажу и передала документы. По словам Теремковой, после того , что произошло Зайцева каялась, просила помочь людям и плакала.

"После ДТП Елена говорила своей маме:" Мама, мама, я не хотела ". Она сказала, что на зеленый приближалась к перекрестку, а на какой она уехала - я внятного ответа не услышала, когда ее опрашивала. Говорила, что Touareg видела и говорила мне, что пыталась избежать удара. Находясь на месте происшествия, она не отрицала свою вину ", - рассказала экс-патрульная.

После Теремковой свои показания дал водитель микроавтобуса Opel Vivaro, который вместе с автомобилем Дронова выезжал с Бурсацкого спуска. По словам водителя Евгения Вильховского, он остановился на красный сигнал светофора в 15-20 метрах от перекрестка. Когда загорелся желтый, человек тронулся с места и не видел момента аварии. Свидетель заявил, что и он сам, и Геннадий Дронов нарушили правила проезда перекрестков.



"Меня вызвали по этому поводу в полицию. И я, и автомобиль Volkswagen начали двигаться на желтый сигнал светофора. За это нарушение мне выписали штраф в 425 гривен", - рассказал Вильховский.

После суд допросил девушку-пассажира автомобиля Ирину Рафикову. Она отметила, что встретилась с Геннадием Дроновым на улице Рымарской и направилась вместе с ним на автомобиле в кафе на площадь Поэзии. Рафикова рассказала, что почти всю дорогу "была в телефоне".



"Когда на перекрестке с улицей Сумской, автомобиль поехал и я подняла глаза и увидела зеленый сигнал светофора. Боковым зрением я увидела автомобиль, который ехал на нас, потом был удар", - рассказала пассажирка.

При этом Ирина Рафикова отметила, что перед столкновением с Дроновым не разговаривала, он вроде следил за дорогой, а уже после столкновения в водитель Touareg сильно травмировался.



"Руки были в крови, говорил о пострадавших людях", - сказала девушка.



На неоднократные вопросы адвокатов разных сторон по скорости, траектории движения и т.п., Рафикова точно ответить не смогла.



После допроса суд объявил перерыв до 14:00 17 апреля.

Как сообщал 18 октября на перекрестке улицы Сумкой и переулка Мечникова произошло столкновение Volkswagen Touareg и Lexus, после которого "японец" вылетел на тротуар и врезался в людей. Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Шесть человек получили травмы различной тяжести. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц"). В случае, если вина участников ДТП будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.

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