|ДТП в Харькове: суд допросил четырех свидетелей
|11.04.2018 17:22
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Сегодня Киевский райсуд Харькова допросил еще четырех свидетелей по делу резонансного ДТП, произошедшего в городе 18 октября прошлого года. Об этом сообщает корреспондент
Первой на заседании давала показания харьковчанка Таисия Помазан. По словам девушки, она не видела момент столкновения и на цвет светофора двигались авто, но слышала сигнал Lexus. Женщина также сообщила, что один из возможных свидетелей выехал с места ДТП сразу после случившегося.
"Когда я вышла из-за поворота, увидела красный автомобиль Mazda, который двигался в попутном направлении с Lexus. За рулем машины был высокий парень в кожаной куртке, худой, со светлыми волосами. Он вышел из машины, посмотрел на Touareg, увидел, что люди лежат, и уехал ", - рассказала свидетельница.
Отметим, что на видеозаписи "гонок" по Сумской, якобы устроила Зайцева с неизвестным, видно автомобиль красного цвета. Однако из-за высокой скорости определить марку машины не удалось.
Кроме того, свои показания сегодня давала и патрульная Ляна Теремкова. Женщина дружит с мамой Зацевой с 17 лет и по стечению обстоятельств она тоже оказалась на месте ДТП. Уже экс-полицейский сообщила, что признаков опьянения в водительницы Lexus не было, она сама подошла к экипажу и передала документы. По словам Теремковой, после того , что произошло Зайцева каялась, просила помочь людям и плакала.
"После ДТП Елена говорила своей маме:" Мама, мама, я не хотела ". Она сказала, что на зеленый приближалась к перекрестку, а на какой она уехала - я внятного ответа не услышала, когда ее опрашивала. Говорила, что Touareg видела и говорила мне, что пыталась избежать удара. Находясь на месте происшествия, она не отрицала свою вину ", - рассказала экс-патрульная.
После Теремковой свои показания дал водитель микроавтобуса Opel
Vivaro, который вместе с автомобилем Дронова выезжал с Бурсацкого
спуска. По словам водителя Евгения Вильховского, он остановился на
красный сигнал светофора в 15-20 метрах от перекрестка. Когда
загорелся желтый, человек тронулся с места и не видел момента
аварии. Свидетель заявил, что и он сам, и Геннадий Дронов нарушили
правила проезда перекрестков.
После суд допросил девушку-пассажира автомобиля Ирину Рафикову.
Она отметила, что встретилась с Геннадием Дроновым на улице
Рымарской и направилась вместе с ним на автомобиле в кафе на
площадь Поэзии. Рафикова рассказала, что почти всю дорогу "была в
телефоне".
При этом Ирина Рафикова отметила, что перед столкновением с
Дроновым не разговаривала, он вроде следил за дорогой, а уже после
столкновения в водитель Touareg сильно травмировался.
Как сообщал 18 октября на перекрестке улицы Сумкой и переулка Мечникова произошло столкновение Volkswagen Touareg и Lexus, после которого "японец" вылетел на тротуар и врезался в людей. Пятеро пешеходов в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, еще одна пострадавшая - 24-летняя Диана Берченко - позже умерла в больнице от травматического шока на фоне крайне тяжелой черепно-мозговой травмы с развившимся отеком головного мозга. Шесть человек получили травмы различной тяжести. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более лиц"). В случае, если вина участников ДТП будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы.
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