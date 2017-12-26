Завтра, 27 декабря, в Украине будет облачно, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает

"27 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и ​​на Закарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем ​​3-8 ° тепла; в южной части ночью 2-7 ° тепла, днем ​​8-12 °", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что на Новый год Украина будет "плюсовая" температура, преимущественно без осадков.

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