|Завтра в Украине будет облачно, без существенных осадков
|26.12.2017 18:03
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Завтра, 27 декабря, в Украине будет облачно, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает
"27 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м / с.
Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 3-8 ° тепла; в южной части ночью 2-7 ° тепла, днем 8-12 °", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что на Новый год Украина будет "плюсовая" температура, преимущественно без осадков.
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