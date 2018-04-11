Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем ситуацию вокруг поставок российского газа в ЕС, отметив готовность России рассмотреть возможность задействования ГТС Украины с 1 января 2020 года.

"Александр Новак в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через территорию Украины.

В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования", — говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.

Позже в министерстве уточнили, что речь идет о контракте на транзит газа с 1 января 2020 года, сообщает Прайм.

НАК "Нафтогаз Украины" готова доказывать целесообразность транзита природного газа через газотранспортную систему (ГТС) страны, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Сначала нас просили доказать нашу позицию по газовым контрактам в арбитраже. Доказали. Теперь нас просят доказать целесообразность транзита газа через территорию Украины. Соблазнительное предложение", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее глава директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори сообщил, что для Европейского Союза важно сохранить транзит природного газа через Украину в контексте диверсификации путей его поставки. Позднее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

В свою очередь глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о готовности обеспечивать транзит через Украину российского газа на уровне 10-15 млрд куб. м в год при "обосновании украинской стороной экономической целесообразности нового контракта".

"Когнитивный диссонанс или раздвоение личности?

Позиция украинского правительства по строительству Северного потока-2 в обход Украины:

- транзит российского газа в Европу через Северный поток-2 для Европы ненадежен, бессмыслен и вреден, потому что Россия ненадежный партнер,

и, одновременно,

- транзит российского газа в Европу через Украину для Европы надежен, потому что Украина надежный транзитер природного газа ненадежного российского партнера.

После таких аргументов, а также учитывая нынешние "дружественные" взаимоотношения между Украиной и Россией, особенно в газовой сфере, я бы на месте Европы, также задумался бы о Северном потоке-2." - Заявил экономический знаток Виктор Скаршевский.

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, в т. ч. транзит в Европу составил 90 млрд 749,2 млн куб. м, в Молдову – 2 млрд 707,9 млн куб. м.

В 2016 году транзит газа через ГТС Украины составил 82,2 млрд куб. м, в 2015 – 67,1 млрд куб. м, в 2014 – 62,2 млрд куб. м, в 2013 – 86,1 млрд куб. м, в 2012 – 84,3 млрд куб. м, в 2011 – 104,2 млрд куб. м, в 2010 – 98,6 млрд куб. м, в 2009 – 95,8 млрд куб. м, в 2008 – 119,6 млрд куб. м, в 2007 – 115,2 млрд куб. м.

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