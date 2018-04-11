Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что после ядерного разоружения данные Украине гарантии безопасности даже не стоят «бумаги, на которой написаны».

Об этом рассказал Турчинов изданию «Гордон», информирует svodka.net.

В условиях современного мира каждый должен рассчитывать на собственные силы. На слабых не обращают внимания, их учат, унижают и используют! Только сильная Украина может заставить себя почитать и считаться со своими национальными интересами! Такую Украины мы должны вместе строить,

– заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Турчинов добавил, что Украина пока не стала членом НАТО, должна рассчитывать только на собственные силы.

Он отметил, что только мощное современное оружие сдерживания способно поражать врага на любом расстоянии и остановить агрессивную ядерную страну.

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«По моему личному убеждению, эту задачу надо решить в приоритетном порядке. И ни у кого в мире нет ни морального, ни юридического права не согласиться с этой позицией», – сказал депутат.

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