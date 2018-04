Как спичрайтеры подставляют Порошенко, — аналитик



Пресс-служба Петра Порошенко распространила его цитаты об успехах экономических реформ из Поскольку издание деловое, можно предположить, что текст прочитают потенциальные инвесторы. Но быстрый анализ цитаты наводит на неприятные мысли — тезис, вместо рекламы страны и руководителя, может выполнить обратную функцию. О чём говорил президент и где ему можно не верить Дабы не занимать время читателей просто процитирую первые 2 абзаца сообщения пресс-службы Гаранта. «Ми рішуче здійснюємо реформи, аби значно покращити інвестиційний клімат. Але більш ніж моїм словам, як Президента, можна довіряти оцінці Світового банку. У його рейтингу Doing Business Україна піднялася з позиції 137, до мого приходу до влади у 2013 році, на 76-ту сходинку – минулого року», — наголосив Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt. «Такої динаміки не продемонструвала жодна країна. І ми робимо все можливе, аби опинитися ближчим часом у першій 50-ці», — підкреслив Глава держави.

На первый взгляд, всё прекрасно. Но если начинаешь копаться в источниках информации, благо, что они открыты, возникают вопросы. Для начала разберёмся со спецификой докладов. Каждый год выходит рейтинг «на следующие 12 месяцев». Например, в 2017 году вышел Doing Business — 2018. При этом специалисты Всемирного Банка анализируют период с июня по май. То есть для DB-2018 отражает то, что было сделано с 06.2016 по 05.2017. Пётр Алексеевич Порошенко говорит о своём успехе, о стартовой точке — 137 место в рейтинге. Такое было в Doing Business — 2013 и отражало позицию с 1.06.2011 по 31.05.2012. В рейтинге 2012 года (анализ 2010-11 годов) страна вообще была на 152 месте. Таким образом, если анализировать время президентства Петра Порошенко, то за отправную точку стоит брать Doing Business — 2015 (анализ с 1.06.2013 по 31.05.2014). К этому показателю сегодняшний Глава государства не имеет никакого отношения, но все улучшения уже можно записать ему в заслугу. Итак, в DB 2015 Украина была на 96-м месте. За 4 года страна вышла на 76 позицию — рост на 20 пунктов. Динамика была следующая: Связка «Яценюк-Порошенко» (рейтинги 2016 и 2017 годов) — рост с 96 до 80 места. 16 пунктов. В среднем 8 пунктов за год.

Связка «Гройсман-Порошенко» (рейтинг 2018) — рост на 4 места за год — рост с 80 до 76 места. Таким образом, первый год «нового премьера» ознаменовался замедлением, а не ускорением роста позиции Украины в рейтинге Всемирного Банка. Рост со 132 и даже 152 места тоже был — он отражён в рейтингах. Но, исходя из временных рамок к прыжку на 36 позиций в рейтинге (с DB -2013) Пётр Алексеевич имеет очень отдалённое отношение – ок, как и любой другой гражданин Украины в это время просто жил в стране. Теперь можно перейти ко второму тезису — об уникальности динамики. Тут, с одной стороны, Президент прав на 100% — ровно на 20 позиций за три рейтинга не поднялась ни одна другая страна. Но, если глава государства имел в виду скорость с которой Украина карабкается на верхние места таблицы, возникают неудобные вопросы. Тот же самый Всемирный банк в добавок к докладу делает выжимку ТОП-10 стран-реформаторов. В. В лидерах по темпам изменений Бруней, Таиланд и даже Узбекистан. За первой десятке роста за 2017 , Украине снова места не нашлось. В , нашу страну нет. . Как вы догадались, в мире существует множество стран, которые меняют бизнес-климат к лучшему намного быстрее Украины. Может, наша страна берёт уверенным движением вверх — по среднему показателю? Увы, но это тоже не так. Например, за последние 5 лет Узбекистан взлетел со 154 на 74 место. То есть, когда Украина приписала себе + 56, эта среднеазиатская страна 80. Если же сравнивать с показателями «времён Порошенко», то сравнение, ещё более удручающее + 20 с одной стороны и +67 с другой. Это не единственный пример. Для наглядности приведу группу лидеров роста за последние 4 года: Индонезия — с 128 позиции на 72 (+56)

Кения была на 136 месте, стала на 80-м (рост 56)

Бутан был на 125 месте, в DB-2018 уже на 75-м (+50)

Бруней со 101 места на 56 (+45)

Сербия: 86-43 = 43

Казахстан с 77 на 36 (+41)

Сальвадор переместился со 109 на 73 (+36)

Республика Косово переместилась с 75-й на 40-ю строчку (+35)

Российская Федерация с 62 на 35 (+27)

Азербайджан с 80 места переместился на 57 (+23) Украина по темпам прироста позиции в рейтинге ведения бизнеса не входит даже в десятку лидеров. Таким образом говорить о заоблачной скорости реформирования бизнес-климата говорить не приходится. Почему это плохо (и что именно) Пресс-служба Президента справедливо называет Handelsblatt бизнес-изданием, которое читают менеджеры, владельцы бизнеса — потенциальные инвесторы в Украину. Вот в этом и есть проблем Поставьте себя на место богатого успешного немца, который прочитав откровения украинского президента, решит рискнуть в приходом в нашу страну. Но успешные бизнесмены, в том числе, потому и успешные, что любят испытывать информацию. Владелец бизнеса сам не полезет оценивать прелести страны — он, скорее только пошлёт текст интервью своим аналитикам и попросит побольше разузнать. Те уже на моменте прочтения интервью увидят, что слова, сказанные президентом Украины, несколько не совпадают с реальностью. Почему — смотрите выше. Дальше изучать нашу страну будет не нужно, потому что: если президент в интервью такому изданию сознательно лжёт, то зачем верить другим его словам, в том числе гарантиям для инвесторов?

если президент уверен, что говорит правду — значит он не владеет информацией. То есть его окружение сознательно или несознательно снабжает ложными данными. В таком случае тоже нет смысла вкладывать в Украину — страну, где даже президент не знает реального положения дел. Вот вам и один из ответов на вопрос, почему в нашу страну не спешат крупные инвесторы. Естественно, драматизировать ситуацию из-за одного неудачного высказывания не стоит — пару раз ошибиться может каждый. Плохое интервью не разрушает имидж политика в одно мгновение. Но проблема в том, что подобные перлы периодически случаются. Как, например, в том же интервью «Простите за резкие слова, но «Северный поток-2″ — это политическая взятка за лояльность к России». Но вот ведь незадача, строительство СП проходит с согласия Ангелы Меркель. То есть «получателем политической взятки» можно считать и немецкого канцлера, и немецкое правительство, и парламентскую коалицию, что стоит за этим правительством. А за всем этим стоит выбор немецкого народа. И Меркель может быть лично очень даже против Северного потока, но она полгода строила коалицию с социал-демократами, которые очень даже за строительство СП-2. Поэтому, когда Ещё раз повторю, одно неудачное интервью не есть проблемой, но когда таких громких заявлений десятки, то их просто перестают воспринимать. Я сомневаюсь, что Пётр Порошенко, который стал успешным бизнесменом, а потом, далеко не самым худшим из президентов Украины, глуп чтобы попадаться в такую западню. Это значит, что он озвучил тезисы, которые ему представило его собственное окружение. А это действительно плохо — если нет альтернативных (пусть и неприятных) точек зрения, человек теряет связь с реальностью, потом теряет контроль над процессами и, наконец, теряет в том числе и своё положение, свой успех к которому шёл долгие годы. Порошенко сегодня оказался в информационном коконе, который сам же активно продуцирует и, похоже, искренне верит в ту виртуальную картинку, которую продвигает миру и в Украине. Можно ли было сделать иначе? Самое неприятное состоит в том, что эту же информацию можно было подать в выгодном для Украины свете. Например: «несмотря на потерю территории, части промышленности, обвал на рынках сбыта, Украина демонстрирует стабильные темпы улучшения бизнес-климата. Мы осознаём, что +20 позиций в рейтинге за 3 года — очень мало. Поэтому работаем над тем, чтобы, кроме стабилизации ситуации, и дальше улучшать условия для бизнеса на нашей территории. Прошедшие годы, ежегодный рост доказали, что пришедший сегодня инвестор может быть уверен, что в будущем его ждут только перемены к лучшему. В бизнесе часто выигрывает тот, кто первым использовал возможности, вышел на новые рынки. Украина сегодня — прекрасная возможность для выгодных вложений для того, чтобы делать деньги на нашей территории.» Формула не идеальная, но суть в том, что ты показываешь достижения, демонстрируешь понимание реального положения вещей (несмотря на успехи) и декларируешь намерения сделать лучше. Без искажения информации словам президента о цели войти в ТОП стран по лёгкости ведения бизнеса поверили бы намного больше. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение что места для даже том Теги: аналитика