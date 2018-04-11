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Цена на нефть Brent достигла рекордного за четыре года уровня после угроз Трампа нанести удар по Сирии
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11.04.2018 17:29
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Аналитики говорят, что такой скачок цены на нефть еще ни о чем не
говорит Фото: ЕРА Сегодня стоимость Brent подскочила до $72 за
баррель – это самая высокая цена с декабря 2014 года.В то же время
аналитики говорят, что не все индикаторы на рынке нефти обычно
говорят о том, что цена может продолжать свой рост.7 апреля 2018
года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии
вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным",
отметив, что за химическую атаку также несут ответственность
Иран и Россия.9 апреля глава Белого дома предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.По данным ряда
американских СМИ, в этот же день к берегам Сирии прибыл
американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный 60
крылатыми ракетами "Томагавк". Через несколько дней к
нему может присоединиться USS Porter.Ливанское
радио Sawt Beirut сообщило, что в разных регионах
Сирии наблюдается спешная эвакуация войск и элементов военной
инфраструктуры сил Асада в ожидании удара США.По
информации The New York Times, Белый дом планирует более
мощный удар по Сирии, чем в 2017 году.Посол России в Ливане
Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право
сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии.
Трамп в ответ заявил, что ракеты
"прилетят – хорошие, новые и "умные".
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