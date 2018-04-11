Администрация Дональда Трампа ударила по самому больному месту для Кремля – бизнесу олигархов, поддерживающих режим Владимира Путина. ввел санкции против десятков крупных бизнесменов и подконтрольных им компаний, заморозив их активы и запретив любые транзакции в .

Чем это грозит экономике , как новый виток санкций скажется на американо-российских отношениях и какова здесь роль Украины, пишет со ссылкой на .

В конце прошлой неделе ввело санкции в отношении ряда российских компаний и частных лиц, в основном – крупных предпринимателей. Под санкции Белого дома попали приближенные к Кремлю российские олигархи , , Сулейман Керимов, сын миллиардера Аркадия Ротенберга Игорь, а также глава правления "Газпрома" и еще около двадцати крупных бизнесменов и топ-менеджеров.

Новый этап антироссийских санкции спровоцирован непрекращающейся агрессией Кремя по отношению к Украине и поддержкой режима Башара Асада в Сирии. В Белом доме рассчитывают, что новый раунд санкций подтолкнет Россию к изменениям во внешней политике. "Мы бы хотели, чтобы Россия изменила свое поведение, мы хотим увидеть значительные изменения. Я не готова вдаваться в детали этого сейчас, но еще раз: то, что мы хотим увидеть - тотальное изменение поведения России, и мы продолжим работать над улучшением наших взаимоотношений", - заявила 6 апреля представитель Администрации президента Сара Сандерс. Санкции обязательно должны касаться российских олигархов, поскольку они являются "неотъемлемой частью российской машины", заявил на Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Про санкції У 2014-у мав розмову з одним американським сенатором, ім’я якого свідомо не називатиму. Я намагався...

Опубліковано Pavlo Klimkin 6 квітня 2018 р.

Запрет транзакций и заморозка всех активов в распространяется сразу на восемь компаний российского олигарха Олега Дерипаски. Так под санкциями его агрохолдинг "Кубань", группа компаний "Базовый элемент", B-Finance, "Газ групп", "ЕвроСибЭнерго", холдинг "Русские машины" и группа компаний En+ Group, которая владеет более 48% акций компании "Русал" - крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема, тоже находящегося в санкционном списке. Долей в 20,5% "Русала" также владеют компании Виктора Вексельберга (в частности, Sual Partners) и швейцарская Glencore, которой принадлежит почти 9%.

10 апреля, в понедельник, который в России уже успели назвать "черным", российские фондовые рынки отреагировали обвалом акций попавших под санкции компаний. К вечеру того же дня индекс Московской биржи упал почти на 8%, а индекс биржи РТС - на 11,3%. Резкое падение стоимости акции продемонстрировали и не попавшие в американский санкционный список крупные российские компании. К примеру, более чем на 20% рухнули акции не только "Русала", но и государственного "Сбербанка", просели котировки компании "Норникель", которой также владеет Дерипаска. Но уже во вторник биржевые индексы многих компаний стали снова незначительно дорожать. В то время, как котировки "Русала" продолжили падение. По оценкам российского , только за один день олигархи в совокупно потеряли около 12 млрд долларов. Из них лишился 1,3 млрд долларов, а, к примеру, Сулейман Керимов - 1 млрд долларов.

На фоне новых санкций стал девальвировать рубль, обновив свой антирекорд за последние два года. Так, официальный курс евро во вторник вырос сразу на почти пять рублей - с 11 апреля курс установлен на уровне 76,85 рублей. Курс доллара вырос на четыре рубля - до 62,37 рублей. Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что, несмотря на волатильность курса рубля, рисков финансовой стабильности нет, а потому ЦБ нет необходимости применять системные меры.

Неугодный алюминий

Больше остальных от введенных санкций пострадал бизнес русского олигарха Олега Дерипаски. Появление имени бизнесмена в санкционном списке было ожидаемым, поскольку в последние месяцы он стал видным персонажем внутриполитической американской повестки, благодаря одиозной фигуре экс-советника Трампа Пола Манафорта.

- один из ключевых российских олигархов, начавший свой бизнес в в 90-х годах еще до прихода к власти Владимира Путина. "Я не отделяю себя от государства", - заявил в одном из своих интервью Дерипаска, известный поддержкой российского президента. В прошлом году с подачи западных СМИ разгорелся резонансный скандал. Агентство выяснило, что Дерипаска платил Манафорту за продвижение интересов Путина в . Позже спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Манафорта в отмывании средств беглого украинского президента Виктора Януковича.

Интересно, что "Русал" Дерипаски оказался под американскими санкциями через несколько недель после введения заградительных пошлин на импорт алюминия в размере 10%. За последнее десятилетие Америка сократила производство этого металла в два раза – с 1,5 млн тонн до 0,7 млн тонн. Для того, чтобы исправить ситуацию, власть президента Дональда Трампа решила активизировать внутреннее производство алюминия. В результате введение антироссийских санкций за агрессию по отношению к Украине и поддержку режима Башара Асада в Сирии совпали с протекционисткой политикой Трампа. Таким образом, наложив санкции, команда президента достигла сразу двух важных для Америки целей – и геополитической и электоральной, поскольку своим избирателям Трамп обещал защищать американскую экономику.

Санкции для "Русала" чреваты потерей не только американского рынка, куда, к примеру, только в прошлом году компания поставила продукции почти на 1,5 млрд долларов (около 14,5% всей выручки за прошлый год), но и проблемами на других рынках. По данным российских СМИ, компания Дерипаски может лишиться своих крупнейших контрагентов – , и канадской Rio Tinto Alcan. При этом российские аналитики отмечают, что с 2021 года у "Русала" начинаются основные выплаты по долгам, которые теперь не удастся рефинансировать в западных банках. Правда, здесь на помощь компании могут прийти российские госбанки.

Другой вопрос, сможет ли компания вообще проводить транзакции с долларами. "Основная часть долга - кредиты в долларах и номинированные в долларах евробонды. Пока непонятно, что будет с расчетами в долларах, - считает экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ России Кирилл Тремасов. - Теоретически, "Русал" не сможет осуществлять такие расчеты. Как будет на практике, сказать сложно. Неясность в этом вопросе делает возможной ситуацию технического дефолта по евробондам, когда "Русал" просто не сможет заплатить по ним купон".

В самом "Русале" от комментариев воздерживаются, ограничившись общими фразами о том, что "менеджмент работает над минимизацией возможных рисков". Позже в понедельник на Гонконгской фондовой бирже компания разместила сообщение, указав, что может объявить технический дефолт из-за введенных против нее санкций. После такой информации акции обвалились на 41%.

Эффект от санкций и риски для Украины

Россия может ввести ответные санкции в отношении американских компаний, работающих с . России заявил, что Кремль не считает введенные санкции легитимными и оставляет за собой право на ответные меры.

Правда, в скором времени американские власти снова могут расширить санкции по отношению к . По информации источников российского издания "Коммерсант", уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России. В том числе, это связано с применением химического оружия в Сирии, в результате чего погибло 70 человек. Американская сторона возложила ответственность за атаку на правительственные войска Сирии, поддерживаемые Россией. К слову, санкции против компаний Дерипаски также пообещал ввести , который уже назвал действия "достойным ответом агрессору". Глава государства также анонсировав заседание СНБО по этому вопросу.

Несмотря на неудобства для самого Дерипаски и его бизнеса, экономика едва ли сильно пострадает от этих мер. "В масштабах страны основной донор бюджета - не металлурги, а газ и нефтянка, с которыми все относительно неплохо при уровне цен выше 69 долларов за баррель марки Brent", - говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По мнению народного депутата, главы юридического комитета Елены Сотник, должен быть и соответствующий сигнал и от российского бизнеса, который пока вел себя довольно пассивно. "Фактически, Путин уничтожал репутацию России на цивилизованном континенте, и все за этим наблюдали и молчали. Сейчас это жестко ударило по российскому бизнесу, и, вероятно, какая-то с их стороны реакция последует. Хотя мы видим, что уже на опережение было заявление (со стороны российских властей, - ред.) о том, что компаниям, которые понесут финансовые потери, государство будет компенсировать. Но, опять-таки, государство будет компенсировать за счет кого? За счет людей, за счет налогоплательщиков", - прогнозирует Сотник.

Но, имея золотовалютные резервы в почти полтриллиона долларов, российские власти могут без ущерба для экономики оказать помощь попавшим под санкции компаниям даже в размере нескольких миллиардов долларов, говорит Иосуб. "Более того, серьезное падение российского рубля способно в некоторой степени поддержать российский несырьевой экспорт, и может даже пойти на пользу экономике", - полагает аналитик. Без серьезного ужесточения и введения новых, не менее болезненных санкций, глобально российская экономика вряд ли сильно пострадает, полагает знаток.

В то же время украинская экономика от падения российских рынков не пострадает, уверен член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) Виталий Шапран. "У нас нет тенденций ни к девальвации, ни каких-либо еще негативных последствий", - говорит знаток. По его словам, это, пожалуй, первый раз за последнее время, когда наш валютный рынок остался в стороне от девальвационного тренда по рублю. "Конечно, наши товары там (в , - ред.) станут менее конкурентоспособными из-за девальвации рубля, но, с другой стороны, мы видим девальвацию в только на 5-7%, а Россия в нашем экспорте не является ключевым игроком", - пояснил Виталий Шапран.

Внешний эффект от санкций на сырьевых рынках также будет крайне несущественным. "Ограничение поставок алюминия из , скорее только, приведет к росту цен на этот металл на мировых рынках, но этот рост будет небольшим", - считает Виталий Шапран. По мнению Вадима Иосуба, на рынок металлов глобально влияют не столько антироссийские санкции, сколько введение импортных пошлин на алюминий и сталь. "Цены на рынке уже выросли, и некоторый рост, вероятно, продолжится. "Русалу", конечно, придется переориентироваться с американского на другие рынки, и продавать свою продукцию с дисконтом, но другие глобальные участники рынка от роста цен могут выиграть", - полагает знаток.

Экс-министр иностранных дел Украины уверен, что введение новых антироссийских санкций - важная демонстрация того, что Россия сейчас находится в изоляции, в том числе и из-за ее агрессии в отношении Украины. "Когда начнется процесс смягчения санкций, то причиной для этого будет не только изменение ситуации на Востоке Украины, но и изменение поведения в других вопросах, составляющих для Запада большой интерес", - считает дипломат. Грищенко не исключает возможность ужесточения санкционных мер против . "Возможность дополнительных санкций является очевидной реальностью, и ни у кого не вызывает сомнений. Необязательно их все применять сразу. Думаю, если и будут введены другие санкции, то соразмерно тем угрозам и тому возмущению, что будут вызывать те или иные действия России", - полагает экс-чиновник. По его мнению, сами по себе санкции в любом пакете не имеют решающего влияния. "Но накопление проблем, связанных с их продолжительным и последовательным применением, может склонить к пересмотру стратегии отношения России с западными странами", - уточнил дипломат.

На пользу Украине сыграли бы и аналогичные действия ЕС, считает Елена Сотник. Особенно в контексте противодействия Украины строительству нового российского газопровода в Европу - "Северный поток-2". "По поводу этого проекта многое будет зависеть от поведения , насколько они будут активны в переговорах с европейскими коллегами. Уже есть абсолютно четкие заявления Штатов о том, что "Северный поток-2" - это угроза и его надо остановить. Разумеется, что у тоже есть свои экономические интересы в Европе, в том числе, связанные с тем же энергетическим рынком. Но сейчас для нас будет очень важно, насколько для ряда европейских стран, в частности Германии, будет превалировать партнерство с или все же они будут продолжать проект с Российской Федерацией", - уточнила депутат.

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