Пока мы смотрим сериалы о будущем, показанные в них технологии становятся настоящим.

Супероружие (и суперброня), медицина на грани фантастики, миниатюрные и производительные гаджеты и социальные эксперименты в духе мрачных антиутопий — вот 9 эпизодов, которые стоит пересмотреть, чтобы понять, что происходит в науке прямо сейчас, информирует svodka.net.

«Звездный путь»

Технология: бионические глаза.

Вымысел: в сериале прибор «Визор» заменяет слепому рулевому корабля «Энтерпрайз» Джорди Ла Форжу глаза и позволяет видеть мир в электромагнитном спектре.

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Реальность: подобная система бионических глаз Argus II разработана компанией Second Sight. Система состоит из электродов, вживленных в нервные окончания сетчатки глаза, и специальных очков с встроенными камерами. Argus II позволяет слепым людям различать световые пятна, видеть очертания людей и предметов. Бионический глаз был впервые успешно имплантирован человеку в 2015 году. Технологию опробовал на себе 80-летний британец Рей Флинн, страдающий макулярной дегенерацией.

«Доктор Кто»

Технология: перемещение объектов с помощью звуковых волн.

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Вымысел: звуковая отвертка — это практически волшебная палочка в руках Доктора: она умеет передвигать предметы, открывать замки, диагностировать болезни, выводить из строя электронные устройства, и все это с помощью звуковых волн.

Реальность: в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе при помощи звуковой левитации пока смогли только поднять в воздух шарики пенопласта, зубочистку и капли воды. Для этого используется платформа из пьезоэлектрических кристаллов, испускающая звуковые волны, и отражающая поверхность над ней: волны, идущие от платформы и обратно от отражателя, сталкиваются, накладываются друг на друга и создают область акустического давления, которое для небольших предметов может превосходить силу притяжения. В перспективе технология может использоваться для проведения сложных химических реакций, требующих исключить влияние каких-либо поверхностей.

«Каприка»

Технология: гибкий дисплей.

Вымысел: герои обмениваются информацией через сеть с помощью устройства, напоминающего обыкновенный лист бумаги.

Реальность: дисплеи, которые можно сгибать до угла в 40 градусов, компания LG показала еще в 2010 году. Еще один вариант гибкого дисплея представили в 2016 году ученые из шведского Чалмерского университета технологий — прочитать что-либо на нем можно только при ярком освещении, но зато такой дисплей может передавать изображения в цвете.

«Черное зеркало», случай «Нырок»

Технология: система социального рейтинга и связанных с ним привилегий.

Вымысел: система оценки человека, работающая как мобильное приложение, позволяет присваивать каждому человеку определенный рейтинг. «Высокоранговым» доступны различные привилегии — проживание в хороших районах, доступ к услугам, закрытым для тех, чей рейтинг упал ниже определенной отметки. Пользователи сами ставят оценки друг другу, следовательно случайно пролитый кофе или легкомысленно сказанная фраза может испортить чье-то будущее.

Реальность: о системе социального рейтинга китайское правительство впервые высказалось еще в 2014 году — тогда Госсовет заявил о планах по введению общенациональной системы, которая сможет отслеживать действия каждого гражданина или компании, чтобы потом на основании собранных данных присваивать ему соответствующий рейтинг. Вскоре появилось мобильное приложение Zhima Credit, которое на основании данных платежной системы AliPay (в Китае она используется повсеместно, собирая информацию о приобретениях, штрафах, перемещениях и контактах китайцев) и государства (о нарушителях) составляет рейтинг. Тем, чей рейтинг перешагнул определенную отметку, даются ощутимые привилегии — возможность пользоваться различными прокатными сервисами, бронировать отели без внесения депозита, приобретать авиабилеты со скидками и получать лучшие условиях кредитования, а людям с рейтингом выше 750 доверяют настолько, что разрешают проходить в аэропорт Пекина без досмотра. Напротив, рейтинг правонарушителей снижается, закрывая им доступ к некоторым социальным благам. Рейтинг присваивается автоматически, сами пользователи приложения не могут влиять на оценки друг друга: создатели Zhima Credit в своих интервью заявляют о своей абсолютной независимости и обещают, что сведения о пользователях не попадут к третьим лицам.

«Звездный путь»

Технология: инъекции без иглы

Вымысел: в мире «Звездного пути» введенные лекарственные препараты попадают в организм с помощью гипоспрея — проколы не нужны.

Реальность: подобную технологию представили в Массачусетском технологическом институте. Специальное устройство вводит препарат под кожу со скоростью 340 м/с через канал толщиной с комариный нос — пациент даже не успевает что-либо почувствовать.

«Черное зеркало», случай «Я скоро вернусь»

Технология: копия голоса, внешности и личности.

Вымысел: женщина переживает из-за гибели партнера, и ей предлагают создать имитацию его личности на основе данных, взятых из профиля в социальной сети и видеозаписей. Сперва она обменивается с копией своего друга сообщениями, затем часами общается с его голосом по телефону, а потом и вовсе заказывает себе андроида с внешностью погибшего.

Реальность: в 2016 году компания Adobe выпустила аудиоредактор Project VoCo, который сразу же назвали «голосовым фотошопом», — но чтобы изменять или воссоздавать человеческий голос, инструменту требовалось слушать его не менее двадцати минут. Канадский стартап Lyrebird снизил эти требования до одной минуты: каждый желающий может зайти на сайт стартапа, загрузить запись своего или чужого голоса и озвучивать им любые фразы. Разница между реальной и синтезированной речью пока заметна, но искусственный голос уже вполне может звучать сердито, расстроенно или с сочувствием — и применяться, например, для чтения аудиокниг и озвучания фильмов.

Воссоздать, а точнее, «примерить» чужое лицо предлагает японская лаборатория Рекимото. «Суррогатный» пользователь надевает на лицо маску-планшет ChameleonMask, которая транслирует изображение лица и голос удалённого пользователя, — японские учёные считают, что это создает более сильный эффект присутствия, чем обыкновенный сеанс видеосвязи.

Инструмент под названием Crystal может имитировать манеру общения человека на основе анализа его записей в блогах и соцсетях. Создатели считают, что эта технология поможет находить подход друг к другу: не допускать в переписке с ранимыми людьми саркастические замечания и не перебарщивать с эмодзи в письмах к тем, кто предпочитает деловой стиль общения. Мобильное приложение Replica — уже не просто бот, а полноценный собеседник, который с помощью технологий искусственного интеллекта постепенно становится цифровой копией своего владельца. По словам основательницы Replica Евгении Куйды, задача Replica — «создавать ценные разговоры», которые открывали бы пользователям что-то новое.

«Мир дикого запада»

Технология: производство человеческой кожи и органов

Вымысел: тематический парк развлечений населен андроидами с программируемым сознанием и телами, напечатанными на 3D-принтере. Тела имеют биологический компонент, и потому технические специалисты, обслуживающие парк, держат андроидов в специальных холодильниках.

Реальность: ученым из медицинской школы Вэйк-Форест уже удалось напечатать на биопринтере человеческие ткани, которые могут сохранять форму и приживаться в организме. В качестве компонентов используются биоразлагаемый пластик и специальный гидрогель. С помощью этой технологии можно напечатать, например, человеческую кожу или ухо — они будут приживаться в организме и в перспективе смогут заменить искусственные протезы. В 2016 году ученые из Баптистского Медицинского центра Вейк Фореста сообщили об успешном применении технологии на животных.

«Черное зеркало», случай «Сан-Джуниперо»

Технология: возможность загрузки сознания в облако.

Вымысел: пожилые, умершие и находящиеся в коме люди могут продолжить свою жизнь в имитации реальности — городе Сан-Джуниперо.

Реальность: в марте стартап Netcome объявил, что нашел способ загрузить в облако память человека — с помощью стабилизирующего альдегида сначала делается слепок нейронной структуры мозга, которую затем сканируют и оцифровывают (правда, чтобы сохранить структуру нейронов, необходимо провести процедуру в момент смерти человека или же она должна быть ее причиной). Технология уже была опробована на кроликах и свиньях, но дальше получения «слепка» мозга ученые пока не пошли — технологию его «разархивации» обещают представить только к 2024 году. Несмотря на это, желающие купить билет в один конец до Сан-Джуниперо уже есть: заявки на оцифровку мозга и денежные депозиты в размере $10 тыс. поступили от 25 человек; в их числе и один из создателей Netcom Роберт Макинтайр.

«Континуум»

Технология: жидкая броня.

Вымысел: главная героиня Кира ходит в обтягивающем золотистом костюме, который выглядит и функционирует как обычная одежда — но при необходимости может защитить от пулевых ранений или других повреждений.

Реальность: похожую технологию использовали канадские и американские слаломисты во время Олимпиады-2006. Их костюмы были сделаны из гибкого материала под названием d3o, который в спокойном состоянии был гибким (и не мешал спортсменам двигаться), но при ударе становился твердым, защищая голени и предплечья от травм. А исследователи из польского Института технологий безопасности Moratex разработали «броню» из специальной жидкости: чем выше скорость сталкивающегося с ней объекта, тем сильнее её вязкость — вплоть до того, что в качестве «наполнителя» для бронежилета она может остановить пулю.

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