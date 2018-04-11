Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что пересчитанные пенсии должны получать 544 тыс. военных пенсионеров. Розенко: До 1 мая все пенсии должны быть пересчитаны Фото: kmu.gov.ua "Из 544 тыс. пенсионеров, которые должны получить данный пересчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие выплаты около 316 тыс. военных пенсионеров", – отметил он.Розенко добавил, что на данный момент поступило около 500 тыс. заявок на пересчет пенсий от силовых органов, с них пока лишь 72% обработаны.Он подчеркнул, что до 1 мая все пенсии должны быть пересчитаны.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".7 января 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.6 марта Кабмин сообщил, что военным пенсионерам выплачивать повышенные пенсии начнут в марте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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