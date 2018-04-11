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Около 316 тыс. военных пенсионеров уже получают пересчитанные пенсии - Розенко
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11.04.2018 17:37
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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что
пересчитанные пенсии должны получать 544 тыс. военных пенсионеров.
Розенко: До 1 мая все пенсии должны быть пересчитаны Фото:
kmu.gov.ua "Из 544 тыс. пенсионеров, которые должны получить данный
пересчет, по состоянию на сейчас уже получают соответствующие
выплаты около 316 тыс. военных пенсионеров", – отметил
он.Розенко добавил, что на данный момент поступило около 500 тыс.
заявок на пересчет пенсий от силовых органов, с них пока лишь 72%
обработаны.Он подчеркнул, что до 1 мая все пенсии должны быть
пересчитаны.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в
силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали
для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их
заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560
грн.7 ноября парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
заявил, что правительство "забыло" о военных
пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из них,
кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный
законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент
до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".7 января 2018 года
премьер-министр Владимир Гройсман поручил
пересчитать пенсии военнослужащим.21 февраля Кабинет
Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1
января 2018 года.6 марта Кабмин сообщил, что военным
пенсионерам выплачивать повышенные пенсии начнут в марте.
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