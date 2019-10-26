В Тернопольской области подтвердили первый случай дифтерии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Тернопольской области подтвердили первый случай дифтерии
26.10.2019 16:46
В Тернопольской области мужчина заболел дифтирией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
дифтирией
заболел
мужчина
области
тернопольской
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->