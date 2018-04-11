Традиционно год перед стартом предвыборной гонки- самый тяжелый с психологической точки зрения. Все соревнующиеся политические силы пытаются до старта внедрить в наши головы мысли о провальном курсе нынешнего положения в стране и необходимости перемен. Рисуются мрачные картины падения в пропасть и безысходности. Дабы воссиять на этом фоне со своими обещаниями лучшей жизни. Простому обывателю все сложней становится отличить манипуляции и ложь. Постправда цветет буйным цветом. Потому как в природе человеческой все перемены к лучшему считать естественными и не замечать их, тогда как ухудшение даже на сотую долю процента воспринимается как очевидная вселенская катастрофа. Это как с растущими детьми и с зеленой травой у соседа..

Так каковы же они, изменения за эти годы, если сделать срез на нынешний момент?

До 2013 года основным постулатом в политтехнологиях было стремление к демонстрации «стабильности». Людям из года в год вливали в головы единственный критерий «лишь бы не хуже». Социальная экономика с мизерными выплатами. Люди-рабы. Все их свободное время занято стоянием в очередях за миллионами справок. Рабочий день госслужащих был занят заполнением миллионов бумажных форм. И ни о какой свободе мысли речь не шла. Все решала бумага. Революция достоинства принесла на повестку дня кардинально новые ценности. И именно вектор открытости, облегчения жизни и свободы стал основным в тех реформах, что на сегодня проведены или проводятся. Он стал лейтмотивом освобождения сознания людей для абсолютно нового качества жизни.

Госслужба с человеческим лицомЧиновники перестали быть закрытой кастой и государственная служба перестала быть фетишем: на руководящие должности проводятся конкурсы и любой желающий может попробовать свои силы в них. Другое дело, что как оказалось, хлеб чиновника далеко не так прост и сладок. Момент требует приложения максимума усилий и способностей для эффективной работы. А благодаря антикоррупционному пакету реформ государственные служащие работают и живут в состоянии полной прозрачности: от обязательного электронного декларирования имущественного состояния, до постоянного мониторинга общественности. Активное развитие получили общественные советы при органах власти, которые не просто существуют на бумаге, как то было до 2013 года, а являются активными участниками процесса принятия решений, исполнения решений и формирования стратегии развития государственными институциями.

Всплеск гражданского самосознания и активности качественно изменил многие сферы жизни. Само понятие «гражданское общество» родилось во время революции и активно развивается как партнер государственной власти в процессе реформирования.

Открытость как тренд

Закрытость и тайны всегда провоцируют развитие теневой активности, слухов и домыслов. Во избежание этого один из важный трендов нового украинского политикума,– принцип полной открытости власти. Администрация Президента, где коридоры расписаны детьми и регулярно проходят открытые встречи. Норма обязательных поименных голосований в советах всех уровней с публикацией в открытых источниках. Введение инструмента электронных петиций. Открытие реестров собственности, хозяев средств массовой информации, хозяев месторождений природных ресурсов. Открыты реестры по возмещению НДС, открыт список судебных решений, разрешен открытый доступ СМИ на заседания Верховной Рады без приглашения, а представителям территориально громады – на заседания органов местного самоуправления.

Это все инструменты, давно доступные жителям цивилизованных стран, ведущих активную общественную жизнь, но ставшие нововведениями в нашей стране лишь на 25-м году независимости.

Услуги с комфортом

И примерно в это же время мы наконец начали побеждать пресловутую «стабильность». Медленно, но верно неповоротливая машина государственных услуг развернулась лицом к народу. И оказалось, что формат предоставления услуг «чиновник-человек» уже во многом устарел. Оказалось, что справка-счет при регистрации автомобиля не так уж необходима, что апостиль можно сделать в электронном виде, а бумажные справки и выписки из реестров вполне заменимы доступом к ресурсу Минюста. Дальше – больше. Имея доступ в интернет теперь можно: зарегистрировать ребенка, подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать земельный участок, зарегистрировать юридическое лицо или стать частным предпринимателем, получить лицензию на ведение ряда работ, заказать справку о несудимости, составить европротокол о ДТП, открыть счет в банке себе или своему предприятию, зарегистрировать ребенка в дошкольное учреждение, получить информацию о заемщиках и должниках, открыть личный кабинет во всех коммунальных предприятиях, Пенсионном фонде, встать в электронную очередь на оформление всех административных услуг. Предоставление самих административных услуг наконец вышло из пещеры, и стало не просто доступным, а еще и человечным. ЦНАПы, активно строящиеся и открывающиеся по всей стране позволяют практически быстро решить большинство вопросов- все сервисы под одной крышей, где создано эргономичное, user-friendly пространство. С зонами отдыха, детскими комнатами и доступностью для всех категорий граждан.

Реанимационный пакет для бизнеса — начало

Один из плюсов президента, имевшего отношение к ведению бизнеса в том, что он прекрасно понимает степень лишней нагрузки, которая лежит на предпринимателях. Именно следовательно, не смотря на войну и экстренную необходимость кардинального пересмотра акцентов в экономике, создается благоприятная атмосфера для ведения бизнеса всех уровней. Отменены 177 лицензий и 120 регуляторных акта, мешавших ведению бизнеса. Отменены договора и акты про экспорт услуг фрилансеров, программистов, копирайтеров. Отменены 14 разрешительных документа, 22 разрешительные процедуры, лицензии и ограничения в сфере АПК. Для привлечения иностранных инвесторов и стимулирования международных контрактов для украинского бизнеса либерализовано ведение международных контрактов, открыто «единое окно» на таможне, большая часть документооборота переведена в электронную форму. Львиная доля бумаг и бумажек, справок и важных документов ушли в прошлое.

Мир для новых украинцев

У людей, освобожденных от рабства бумаг и очередей, поднявших голову и осознавших себя не просто массой, а нацией, совсем другие ценности. Именно следовательно важность введения безвизового режима со странами Европейского союза- это не просто декларация вектора движения нашей страны в сторону европейских ценностей. Это совсем новое качество жизни для новых украинцев. Отдых, работа, туризм – в один момент открылись все границы. ID-карта вместо синей книжечки-анахронизма, биометрический загранпаспорт, водительские права международного образца, лоукост – и по приземлении где-нибудь в Мюнхене, где зеленый коридор, улыбка «А, Вы из Украины, добро пожаловать!», и сознание меняется уже бесповоротно. От большинства европейцев нас отличает только немного испуганный взгляд, сохранивший еще воспоминания о «стабильности». Но и это изменится, когда мы осознаем, что мы не пришли в Европу. Мы вернулись.

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Те, кто нас хранит

Масштаб изменений и нововведений особенно очевиден в сфере обороны. Это приоритет номер один у воюющей страны. Именно на нем сосредоточены максимум усилий и внимания главнокомандующего. Сейчас из 2013 года в армии осталась только та же сила духа и любовь к Родине. Все остальное – результат огромных усилий и реформ. Вооружение, экипировка, питание, бытовые условия, социальные гарантии, уровень зарплат, введение стандартов НАТО позволило нам не только уверенно вести боевые действия с агрессором, но и стать претендентом на вступление в Северо-атлантический альянс. Перспектива официального членства в военном блоке требует наличия высококвалифицированных вооруженных сил.

Расчистка и оптимизация — основа будущего роста

Милитарные расходы съедают сегодня большие суммы из государственного бюджета. И это в условиях когда оккупация промышленных районов ставит нас в сложное положение как необходимости закупки сырья для промышленности, энергетики, так и выпадения из доходной части огромного количества предприятий. Ухудшение экономической ситуации в стране, о котором трубят политические манипуляторы, это лишь лайт-версия из всех возможных. Пилот нашего корабля грамотно облетает зону турбулентности и мы ощущаем лишь ее отголоски. Рост экономики составил 2% в ушедшем году. И по итогам 2017 года Всемирный банк оставил стабильным позитивный прогноз роста в Украине в дальнейшем при сохранении нынешнего темпа реформ. Благодаря очистке банковской сферы, из которой выведены банки-пылесосы, банки-зомби, сокращению штата НБУ с экономией 490 млн грн, мы получили оздоровление банковской сферы. Стряхнули пыль с «Укрзалізниці» и реформировали ее в акционерное общество, призванное приносить прибыль, а не сосать дотации из бюджета. Проходит реформа «Укрпошти», с целью создания из нее конкурентной логистической компании. Ликвидирован ряд институций, лишних в прозрачной цепочке государственного управления. Оставшиеся оптимизируются. Введена система государственных электронных закупок ProZorro, что позволяет экономить до 20% бюджетных средств. А их всегда есть куда отправить.

Правила диктует громада

А куда отправлять уже решает не столица. Реформа децентрализации как бюджетной, так и в сфере местного самоуправления, это передача управления в руки тех, кто живет в регионах. Лозунг «Европа начинается с тебя» становится все более актуальным. И эта реформа максимально соответствует характеру украинцев. Это именно то, чего не хватало все эти 25 лет – почувствовать себя хозяевами, принять на себя ответственность за свой завтрашний день. Когда мы чувствуем, что именно мы, мы сами решаем: строить школу или больницу, отремонтировать дорогу или купить мусоровоз, отремонтировать водопровод или перевести отопление на альтернативное топливо, когда мы сами планируем как будет развиваться наш район/город/село, только тогда мы перестанем жить патерналистскими идеями. Мы не будем такой легкой мишенью для манипуляторов разного рода. Мы перестаем быть рабами системы, когда нам в руки вложена не рыба, а удочка. И именно эти изменения позволят очень скоро не отличать уровень жизни в областном центре от условий в отдаленном районе. В Украине активно создаются объединенные территориальные громады, в 2017 году было отремонтировано и построено 2177 км дорог, а подобный показатель за 2016 год составляет 928 км. Все это позволяет стране развиваться без перекоса в сторону городов. Это дает толчок горизонтальному развитию и возвращает жизнь в села, увеличивая мобильность каждого и эффективность развития общества в целом.

Много чего еще в процессе и лишь заканчивает подготовительный этап: судебная реформа, медицинская, образовательная, реформа в сфере ЖКХ. Но везде уже однозначно видны сделанные шаги. Электронная запись к врачу, упразднение талонов и карточек, возможность выбора врача, инклюзивные школы и образовательное пространство, ориентированное на ученика, внедрение энергоэффективных технологий и начало масштабного ремонта дорог впервые за 30 лет.

Удивительно много сделано за эти четыре года, если задаться целью и вычленить хорошее из потока новостей. Основное и важное: выговор работы государственной власти впервые стоит на понятии единой нации, чего так и не смог сделать ни один из предыдущих Президентов. Объединить. Сохранить страну. Сделать все, чтобы мир нас услышал и принял как равных. Иметь смелость открыто противостоять страшному врагу и вынудить мировых лидеров встать на нашу сторону. Шагнуть за четыре года от агрессора так далеко, как не шагнули за 22 года. Стать независимыми. Дать нам возможности для развития. Дать нам инструменты для роста. Дать возможность гражданам страны не чувствовать себя белыми воронами в цивилизованных странах. Дать нам возможность гордиться тем, что мы украинцы.

«Разделяй и властвуй» — мудрое высказывание, но «объединяй и направляй» — единственно верное, когда речь идет о благе страны. Сейчас у нас есть все шансы общими усилиями в правильном направлении, выстроить свое общество. Для этого всего-то надо попробовать начать видеть хорошее, осознать свою личную меру ответственности и найти свое место в сложном механизме вытягивания страны из бездны.

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