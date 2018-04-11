Таким образом он прокомментировал последние события, развернувшиеся из-за химической атаки в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится все более хаотичной, тем не менее мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой», – заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами 17 стран.

Отмечается, что в Александровском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии участвуют представители Италии, Австрии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи.

«Поздравляю с официальным началом дипломатической работы в России. На вас возложена очень ответственная, важная задача — всячески помогать развитию отношений представляемых вами государств с Россией. Укреплять в этих целях политический разговор, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми», — сказал Путин во время приветствия.

Президент РФ заявил, что эти страны могут рассчитывать на содействие.

«Со своей стороны готовы поддерживать ваши конструктивные инициативы. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие российского руководства, органов государственной власти, деловых кругов и общественности нашей страны», – добавил Путин.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира