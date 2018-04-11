Суд изберет меру пресечения гендиректору ГП "Укрвакцина", подозреваемому в растрате 1,5 млн грн

Генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщено о подозрении по факту растраты имущества в отдельно крупном размере, сообщил сайт Генпрокуратуры Украины.

"Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более 1,5 млн грн, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Следствие располагает доказательствами, которые не только указывают, что частные предприятия указанные услуги по охране перевозки грузов не предоставляли ГП "Укрвакцина", но и не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.

В настоящее время гендиректору инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении его от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина.