В России скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сажать русских писателей в тюрьму, пишет РИА Новости.

По мнению Жириновского, в лагерях "хорошо работают мозги".

"Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим – сразу будут эпохальные произведения", - пошутил Жириновский в ходе отчета правительства.

Жириновский, однако, добавил, что хотя "творческим людям нужна трагедия", все-таки "мы не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать".

Также в рамках отчета Владимир Жириновский предложил засыпать мусором Тундру.

Как сообщал svodka.net, кандидаты на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак и Владимир Жириновский приняли участие в очередных телевизионных дебатах на телеканале Россия 1, во время которых снова поссорились.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира