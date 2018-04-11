|Жириновский предложил сажать российских писателей в тюрьму, чтобы "мозги работали"
|11.04.2018 17:44
|
В России скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сажать русских писателей в тюрьму, пишет РИА Новости.
По мнению Жириновского, в лагерях "хорошо работают мозги".
"Достоевский, почему хорошо писал великие свои произведения? Десять лет каторги. Солженицын хорошо писал почему? Десять лет в лагерях. Сейчас почему нет нормального писателя? Давайте посадим, через десять лет выпустим – сразу будут эпохальные произведения", - пошутил Жириновский в ходе отчета правительства.
Жириновский, однако, добавил, что хотя "творческим людям нужна трагедия", все-таки "мы не можем у себя в стране кого-то бомбить, сажать снова и что-то делать".
Также в рамках отчета Владимир Жириновский предложил засыпать мусором Тундру.
Как сообщал svodka.net, кандидаты на пост президента Российской Федерации Ксения Собчак и Владимир Жириновский приняли участие в очередных телевизионных дебатах на телеканале Россия 1, во время которых снова поссорились.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира