Эксперт коротко объяснил, как мировые цены на зерно влияют на стоимость булки в Украине

Существует прямая зависимость между мировыми ценами на зерно и его стоимостью в Украине. Но кроме внешних факторов на стоимость хлеба в нашей стране влияют и чисто внутренние, такие как стоимость топлива, расходных материалов оплаты труда и прочих факторов, информирует svodka.net.

Поэтому изменение цен на хлеб, как сообщил UBR.ua генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов, будет отличаться от мировых тенденций. Однако это запаздывание реакции не очень велико, а потому, если мировые цены на пшеницу будут расти и дальше, то это непременно скажется на цене батона и прочих хлебобулочных изделий.

Насколько сильным будет этот рост цен, зависит от доли стоимости муки в хлебе. Именно этот фактор будет решающим в скорости реакции производителей на подорожание зерна и муки. Кроме того, нынешний рост цен на зерновые в мире, по прогнозам эксперта, будет не так долог — предположительно в течение 8-12 месяцев. А затем снова произойдет корректировка в сторону понижения цен.

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