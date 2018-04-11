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Цукерберг о противодействии попыткам России вмешиваться в выборы: Это гонка вооружений, у нас получается лучше и лучше
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11.04.2018 17:46
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Facebook внедряет новые инструменты для борьбы с фейковыми
аккаунтами, отметил основатель соцсети Марк Цукерберг.
Цукерберг: Наши инструменты улучшаются Фото: EPA Он
подчеркнул, что Facebook внедряет новые инструменты,
основанные на искусственном интеллекте, для борьбы с фейковыми
аккаунтами. По словам Цукерберга, с 2016 года благодаря этим
инструментам удалили десятки тысяч учетных записей, которые могли
использовать для вмешательства в выборы, в частности во Франции и в
Германии."Наши инструменты улучшаются. До тех пор, пока в России
есть люди, которых нанимают, чтобы они пытались совершить такое
вмешательство, нам будет трудно гарантировать, что мы полностью
остановим все. Но это гонка вооружений, и я думаю, что мы
закладываем почву и у нас получается лучше и лучше", – заявил он.В
октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в
стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Дональду Трампу одержать
победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков
назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном
докладе американской разведки говорится, что президент России
Владимир Путин лично приказал начать кампанию по
вмешательству в выборы в США.В феврале 2018 года министерство
юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу.
Вашингтон будет добиваться их экстрадиции.
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