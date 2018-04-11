Facebook внедряет новые инструменты для борьбы с фейковыми аккаунтами, отметил основатель соцсети Марк Цукерберг. Цукерберг: Наши инструменты улучшаются Фото: EPA Он подчеркнул, что Facebook внедряет новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте, для борьбы с фейковыми аккаунтами. По словам Цукерберга, с 2016 года благодаря этим инструментам удалили десятки тысяч учетных записей, которые могли использовать для вмешательства в выборы, в частности во Франции и в Германии."Наши инструменты улучшаются. До тех пор, пока в России есть люди, которых нанимают, чтобы они пытались совершить такое вмешательство, нам будет трудно гарантировать, что мы полностью остановим все. Но это гонка вооружений, и я думаю, что мы закладываем почву и у нас получается лучше и лучше", – заявил он.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.В феврале 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 13 россиянам по этому делу. Вашингтон будет добиваться их экстрадиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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