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"Все знают". Вышел трейлер фильма - открытия Каннского фестиваля. Видео
11.04.2018 17:48
На канале ONE Media в YouTube опубликован трейлер фильма "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Лента откроет 71-й Каннский кинофестиваль. Крус и Бардем исполняют роли супругов, живущих со своими детьми в Буэнос-Айресе. Их поездка в Мадрид обернется трагическими событиями. Режиссер картины – Асгар Фархади. 71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8-го по 19 мая 2018 года.   | Крус и Бардем играют супругов Скриншот: ONE Media / YouTube видео Видео: ONE Media / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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