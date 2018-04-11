"Все знают". Вышел трейлер фильма - открытия Каннского фестиваля. Видео
11.04.2018 17:48
На канале ONE Media в YouTube опубликован трейлер фильма "Все
знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Лента откроет 71-й
Каннский кинофестиваль. Крус и Бардем исполняют роли супругов,
живущих со своими детьми в Буэнос-Айресе. Их поездка в Мадрид
обернется трагическими событиями. Режиссер картины – Асгар Фархади.
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8-го по 19 мая 2018 года.
| Крус и Бардем играют супругов Скриншот: ONE Media /
YouTube видео Видео: ONE
Media / YouTube