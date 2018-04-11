Если украинцы будут получать 500 евро (16 тысяч грн) зарплаты, то они начнут задумываться, стоит ли ехать на работу в другую страну. Об этом 11 марта заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Укринформ.

— На сегодняшний день мы не достигли того уровня, который бы позволил остановить трудовую миграцию, а значит, усилия нужно продолжать увеличивать. Я считаю таким промежуточным этапом, когда у нас уровень зарплат выйдет хотя бы на эквивалент 500 евро в месяц. Когда мы достигнем такого уровня, люди, которые едут за границу, будут задумываться: ехать или нет, — заявил Рева.

По словам министра, люди едут туда, где больше платят, следовательно необходимо принять все меры, чтобы заработная плата украинцев увеличивалась.

Рева говорит, что для финансовой стабильности страны трудовая миграция является плюсом, но для экономического роста минусом.

— Не говорю о финансовой стабильности, поскольку трудовые мигранты, работающие за рубежом, отправляют довольно большие средства, и на поддержку платежного баланса они влияют положительно. Но сам факт, что квалифицированные люди выезжают из Украины, конечно, суживает возможности нашей экономики и уменьшает возможности для экономического роста, — сказал Рева.

В 2017 году Рева заработал 711 тыс 289 грн, включая оклад, набавки и командировочные. В среднем Рева получается в месяц 60 тысяч гривен, что по нынешнему курсу составляет 1900 евро.

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