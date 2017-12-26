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Колесников: Партия регионов только не повесила Муссолини, не догнала Чаушеску и не убила Кеннеди. Все остальное сделала!
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26.12.2017 18:07
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Партия регионов не имела отношения к большинству того, в чем ее
обвиняли. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию
Гордону заявил прежний нардеп от этой партии Борис Колесников.
Колесников: Пусть националисты подтвердят, что Партия регионов их
финансировала Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Партия регионов
только не повесила Муссолини (лидер Италии в 1922–1943 годах
Бенито Муссолини. – ), не догнала Чаушеску (президент
Румынии в 1974–1989 годах Николае Чаушеску. – ) и не
убила Джона Кеннеди (президент США в 1961–1963
годах. – ). Все остальное сделала она!" – заявил
Колесников.Он отметил, что не верит в финансирование
националистических организаций Партией регионов и лично бывшим
членом ПР, экс-главой Администрации Президента Украины Андреем
Клюевым."Вы можете набрать Андрея Петровича или, лучше, любого из
националистов, и пусть они подтвердят, что Партия регионов их
финансировала", – предложил политик.31 мая 2016
года журналисты "Украинской правды" опубликовали
часть "черной бухгалтерии" Партии регионов , в которых, между
прочих, упоминалось ВО "Свобода" в списке
реципиентов.Представители "Свободы" назвали "ересью и глупостью"
возможное получение денег из теневой кассы Партии регионов.
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