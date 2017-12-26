Партия регионов не имела отношения к большинству того, в чем ее обвиняли. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил прежний нардеп от этой партии Борис Колесников. Колесников: Пусть националисты подтвердят, что Партия регионов их финансировала Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Партия регионов только не повесила Муссолини (лидер Италии в 1922–1943 годах Бенито Муссолини. – ), не догнала Чаушеску (президент Румынии в 1974–1989 годах Николае Чаушеску. – ) и не убила Джона Кеннеди (президент США в 1961–1963 годах. – ). Все остальное сделала она!" – заявил Колесников.Он отметил, что не верит в финансирование националистических организаций Партией регионов и лично бывшим членом ПР, экс-главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым."Вы можете набрать Андрея Петровича или, лучше, любого из националистов, и пусть они подтвердят, что Партия регионов их финансировала", – предложил политик.31 мая 2016 года журналисты "Украинской правды" опубликовали часть "черной бухгалтерии" Партии регионов , в которых, между прочих, упоминалось ВО "Свобода" в списке реципиентов.Представители "Свободы" назвали "ересью и глупостью" возможное получение денег из теневой кассы Партии регионов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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