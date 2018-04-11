|Реформы vs «стабильность». Кто побеждает? — блогер
|11.04.2018 17:49
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Традиционно год перед стартом предвыборной гонки- самый тяжелый с психологической точки зрения. Все соревнующиеся политические силы пытаются до старта внедрить в наши головы мысли о провальном курсе нынешнего положения в стране и необходимости перемен. Рисуются мрачные картины падения в пропасть и безысходности. Дабы воссиять на этом фоне со своими обещаниями лучшей жизни. Простому обывателю все сложней становится отличить манипуляции и ложь. Постправда цветет буйным цветом. Потому как в природе человеческой все перемены к лучшему считать естественными и не замечать их, тогда как ухудшение даже на сотую долю процента воспринимается как очевидная вселенская катастрофа. Это как с растущими детьми и с зеленой травой у соседа..
Так каковы же они, изменения за эти годы, если сделать срез на нынешний момент?
До 2013 года основным постулатом в политтехнологиях было стремление к демонстрации «стабильности». Людям из года в год вливали в головы единственный критерий «лишь бы не хуже». Социальная экономика с мизерными выплатами. Люди-рабы. Все их свободное время занято стоянием в очередях за миллионами справок. Рабочий день госслужащих был занят заполнением миллионов бумажных форм. И ни о какой свободе мысли речь не шла. Все решала бумага. Революция достоинства принесла на повестку дня кардинально новые ценности. И именно вектор открытости, облегчения жизни и свободы стал основным в тех реформах, что на сегодня проведены или проводятся. Он стал лейтмотивом освобождения сознания людей для абсолютно нового качества жизни.
Госслужба с человеческим лицомЧиновники перестали быть закрытой кастой и государственная служба перестала быть фетишем: на руководящие должности проводятся конкурсы и любой желающий может попробовать свои силы в них. Другое дело, что как оказалось, хлеб чиновника далеко не так прост и сладок. Момент требует приложения максимума усилий и способностей для эффективной работы. А благодаря антикоррупционному пакету реформ государственные служащие работают и живут в состоянии полной прозрачности: от обязательного электронного декларирования имущественного состояния, до постоянного мониторинга общественности. Активное развитие получили общественные советы при органах власти, которые не просто существуют на бумаге, как то было до 2013 года, а являются активными участниками процесса принятия решений, исполнения решений и формирования стратегии развития государственными институциями.
Всплеск гражданского самосознания и активности качественно изменил многие сферы жизни. Само понятие «гражданское общество» родилось во время революции и активно развивается как партнер государственной власти в процессе реформирования.
Открытость как тренд
Закрытость и тайны всегда провоцируют развитие теневой активности, слухов и домыслов. Во избежание этого один из важный трендов нового украинского политикума,– принцип полной открытости власти. Администрация Президента, где коридоры расписаны детьми и регулярно проходят открытые встречи. Норма обязательных поименных голосований в советах всех уровней с публикацией в открытых источниках. Введение инструмента электронных петиций. Открытие реестров собственности, хозяев средств массовой информации, хозяев месторождений природных ресурсов. Открыты реестры по возмещению НДС, открыт список судебных решений, разрешен открытый доступ СМИ на заседания Верховной Рады без приглашения, а представителям территориально громады – на заседания органов местного самоуправления.
Это все инструменты, давно доступные жителям цивилизованных стран, ведущих активную общественную жизнь, но ставшие нововведениями в нашей стране лишь на 25-м году независимости.
Услуги с комфортом
И примерно в это же время мы наконец начали побеждать пресловутую «стабильность». Медленно, но верно неповоротливая машина государственных услуг развернулась лицом к народу. И оказалось, что формат предоставления услуг «чиновник-человек» уже во многом устарел. Оказалось, что справка-счет при регистрации автомобиля не так уж необходима, что апостиль можно сделать в электронном виде, а бумажные справки и выписки из реестров вполне заменимы доступом к ресурсу Минюста. Дальше – больше. Имея доступ в интернет теперь можно: зарегистрировать ребенка, подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать земельный участок, зарегистрировать юридическое лицо или стать частным предпринимателем, получить лицензию на ведение ряда работ, заказать справку о несудимости, составить европротокол о ДТП, открыть счет в банке себе или своему предприятию, зарегистрировать ребенка в дошкольное учреждение, получить информацию о заемщиках и должниках, открыть личный кабинет во всех коммунальных предприятиях, Пенсионном фонде, встать в электронную очередь на оформление всех административных услуг. Предоставление самих административных услуг наконец вышло из пещеры, и стало не просто доступным, а еще и человечным. ЦНАПы, активно строящиеся и открывающиеся по всей стране позволяют практически быстро решить большинство вопросов- все сервисы под одной крышей, где создано эргономичное, user-friendly пространство. С зонами отдыха, детскими комнатами и доступностью для всех категорий граждан.
Реанимационный пакет для бизнеса — начало
Мир для новых украинцев
Те, кто нас хранит
Масштаб изменений и нововведений особенно очевиден в сфере обороны. Это приоритет номер один у воюющей страны. Именно на нем сосредоточены максимум усилий и внимания главнокомандующего. Сейчас из 2013 года в армии осталась только та же сила духа и любовь к Родине. Все остальное – результат огромных усилий и реформ. Вооружение, экипировка, питание, бытовые условия, социальные гарантии, уровень зарплат, введение стандартов НАТО позволило нам не только уверенно вести боевые действия с агрессором, но и стать претендентом на вступление в Северо-атлантический альянс. Перспектива официального членства в военном блоке требует наличия высококвалифицированных вооруженных сил.
Расчистка и оптимизация — основа будущего
роста
Правила диктует громада
Много чего еще в процессе и лишь заканчивает подготовительный этап: судебная реформа, медицинская, образовательная, реформа в сфере ЖКХ. Но везде уже однозначно видны сделанные шаги. Электронная запись к врачу, упразднение талонов и карточек, возможность выбора врача, инклюзивные школы и образовательное пространство, ориентированное на ученика, внедрение энергоэффективных технологий и начало масштабного ремонта дорог впервые за 30 лет.
Удивительно много сделано за эти четыре года, если задаться целью и вычленить хорошее из потока новостей. Основное и важное: выговор работы государственной власти впервые стоит на понятии единой нации, чего так и не смог сделать ни один из предыдущих Президентов. Объединить. Сохранить страну. Сделать все, чтобы мир нас услышал и принял как равных. Иметь смелость открыто противостоять страшному врагу и вынудить мировых лидеров встать на нашу сторону. Шагнуть за четыре года от агрессора так далеко, как не шагнули за 22 года. Стать независимыми. Дать нам возможности для развития. Дать нам инструменты для роста. Дать возможность гражданам страны не чувствовать себя белыми воронами в цивилизованных странах. Дать нам возможность гордиться тем, что мы украинцы.
«Разделяй и властвуй» — мудрое высказывание, но «объединяй и направляй» — единственно верное, когда речь идет о благе страны. Сейчас у нас есть все шансы общими усилиями в правильном направлении, выстроить свое общество. Для этого всего-то надо попробовать начать видеть хорошее, осознать свою личную меру ответственности и найти свое место в сложном механизме вытягивания страны из бездны.
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