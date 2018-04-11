В Сирії триває війна. Російський пропагандист Микита Ісаєв вважає, щоудар США по Сирії як відповідь на хіматаку в Думі буде стратегічно вигідним для Росії і дасть їй можливість ввести війська на територію України.

По-перше, жодних наслідків для України через нанесення будь-якого удару по об’єктах в Сирії з боку Сполучених Штатів не буде. Для того, щоб провести будь-яку агресію або якісь серйозні широкомасштабні дії, треба мати відповідну кількість сил та засобів, які сконцентровані на кордоні і, найголовніше, щоб ці сили та засоби були готові до ведення таких дій. Це не просто якась хуліганська дія. Проведення будь-якої військової операції потребує залучення колосальних матеріальних, людських і фінансових ресурсів. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що будь-яка дія Америки відіб’ється на Україні буде просто безглуздо. Тут ми маємо випадок примітивної істерики російського істеблішменту щодо України.

По-друге, щодо концентрації військ та сил противника на наших кордонах. Це давно було відомо, ми знали про це і знаємо кількісні і якісні показники. Так, вони складають певну загрозу. Але говорити про те, що завтра вони будуть задіяні проти України не можна, тому що не завершено розгортання і створення угруповань і військ, за чим ми так само дуже серйозно слідкуємо. Тому не відкидаючи у перспективі можливість здійснення військової агресії, говорити про те, що вона буде зроблена протягом наступних навіть трьох місяців — буде неправильно і непрофесійно.

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Таким чином ми маємо намагання якимось чином перевести імпотенцію російських сил та засобів щодо реакції на можливі удари по сирійським об’єктам в Сирії на український фронт, які так само будуть безпідставними. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо жодних ознак того, що у найближчий час Росія буде готова до здійснення якихось широкомасштабних актів агресії проти України. При цьому, я підкреслюю, ми не можемо відкидати у середньостроковій перспективі можливість подальшого зосередження з метою нанесення якихось ударів або провокаційні дій Російської Федерації по об’єктах в Україні.

На жаль, ми маємо абсолютно чітко усвідомлювати той варіант, що у разі військового загострення ситуації між Росією та Україною загалом, немає жодних сумнівів, що Російська Федерація задіє такі ж самі види озброєння (хімічну зброю) проти мирних українських міст. Агресор відпрацював це питання, він знає, як застосовувати цю зброю, і у них рука не здригнеться, якщо потрібно буде здійснити такий удар по території України. Вони до цього готуються.

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