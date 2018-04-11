Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал громкие угрозы главы Белого дома Дональда Трампа об отношениях с РФ.

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На своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства выразил свое восхищение, и заявил о том, что именно на таком языке нужно разговаривать с Россией. Он отметил, что обычно не делает ретвиты, но в этом случае не смогу сдержаться. , информирует svodka.net.

Так Павел Климкин отреагировал на слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что Москве нужно готовиться к ракетам из США.

Стоит также отметить, что сегодня Трамп сделал не одно громкое заявление на своей странице в Twitter. Президент подчеркнул, что отношения Америки и Российской Федерации на это время еще хуже, нежели во времена «холодной войны». Он призвал Россию прекратить «гонку разоружения». Далее глава Белого дома на обещание России «сбивать американские ракеты» посоветовал Москве приготовиться, так как ракеты будут. Эти слова вызвали массовое обсуждение во всем мире и заставили говорить о том, что они могут стать стартом чего-то масштабного. Кроме того, угрозы президента США обвалили рубль, который и так после санкций находится в печальном состоянии.

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