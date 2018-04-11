Сегодня, 11 апреля, спасатели, которые ищут тело погибшей студентки Мукаддас Насырлаевой, нашли под мостом Патона тело девушки. Об этом сообщили на странице «Очевидец 112″ в Facebook.

На данный момент проходит опознание, правоохранители устанавливают личность. Тело нашли в воде возле моста Патона близко от ресторана «Фараон».

Мукаддас Насырлаева пропала в конце января, девушка вышла из дома и больше ее не видели. По предварительным данным она покончила с собой прыгнув с моста Патона после разговора с заместителем декана в университете имени Богомольца.

Чуть позже спасатели заявили, что не могут точно определить принадлежит ли тело пропавшей Мукаддас Насырлаевой. Приметы по описанию и одежде совпадают, однако на руке отсутствует родинка, которая была у Насырлаевой.

Вместе с тем, родственники пропавшей не опознали найденное тело.

— Фото найденной женщины были предоставлены родственникам пропавшей студентки, они ее не узнали, — заявили в прокуратуре Киева.

Фото свидетель 112

Фото зритель 112

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