Форвард сборной Португалии и мадридский клуб "Реал Мадрид" Криштиану Роналду, который только месяц назад снова стал отцом, обнародовал совместное фото со своей новорожденной дочерью. Соответствующий снимок опубликован на странице спортсмена в Instagram.

"Я застрял тут с этими симпатичными детишками", - говорится в подписи к фото.

Данный снимок стал первым, который был сделан в детской. Обычно родители фотографировали дочь в гостиной.

Известно, что матерью Аланы Мартины стала звезда реалити-шоу Джорджина Родригеc в возрасте 22 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, дочь Криштиану Роналду приняла участие в своей первой фотосессии через несколько дней после рождения вместе с матерью Джорджиной Родригес. Девочка, которую назвали Алана Мартина, появилась на обложке испанского журнала HOLA!

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