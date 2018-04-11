В Киеве частично обрушился мост. Дыра появилась в путепроводе в районе станции метро Выдубичи, сообщает в среду, 11 апреля, Киев Оперативный в Facebook.

Отмечено, что дорожное движение на мосту, в том числе и автобусами, несмотря на аварийность — продолжается, информирует svodka.net.

«Немного устал» путепровод, что на станции метро Выдубичи. Кстати, в это же время по второй половине путепровода продолжают ездить автомобили», — говорится в сообщении.

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