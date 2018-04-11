Нет ничего плохого в том, что активисты, которые борются с коррупцией, получают высокие зарплаты, но все это должно быть отражено в декларациях, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Заполни декларацию, чтобы было понятно: ты – активист, ты борешься за светлые идеалы демократии и у тебя три квартиры и зарплата 30 тысяч долларов в месяц Фото: Gordonua.com "Выскажу непопулярную точку зрения. Я считаю, что активистам нужно заполнять е-декларации. Почему они не должны декларировать свои доходы? Это что, священные коровы? В чем проблема?" – спросил Гордон.Он рассказал, что подает декларации с 1995 года. "Раньше они были непубличными, несколько лет назад стали публичными. Теперь любой человек может посмотреть в интернете, какая у меня недвижимость, какие часы, на чем я езжу и так далее. Я не вижу в этом никаких проблем. Почему? Я никогда не был чиновником. Я всю жизнь в бизнесе, все мои сделки по недвижимости прозрачны, все на виду. Поэтому я не испытываю никаких проблем, если миллионы людей будут знать, чем я обладаю", – отметил журналист.Нет ничего плохого в том, что активисты, которые борются с коррупцией, получают высокие зарплаты, но все это должно быть отражено в декларациях, сказал Гордон."Даже если ты на грантах – напиши: "Получаю гранты". У меня это не вызовет никаких вопросов. Если человек получает гранты от США и на них борется за демократию и против коррупции – я это приветствую, мне это нравится. Почему нет? Должен же с этим кто-то бороться. Если руками активистов с этим будут бороться США, к которым я с большим уважением отношусь, я это приветствую. Но заполни декларацию, чтобы было понятно: ты – активист, ты борешься за светлые идеалы демократии и у тебя три квартиры и зарплата 30 тысяч долларов в месяц. Откуда миф, что борец с коррупцией должен быть бедным? Ты должен быть обеспеченным, иначе ты борешься с коррупцией для того, чтобы получить взятку, прозрачным, как стекло, и должен первым показывать обществу, что у тебя есть", – считает журналист.ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях. Активисты должны были подать декларации до 1 апреля 2018 года. США и ЕС критиковали этот закон и призывали Украину отменить его. Украинские власти обещали внести в него изменения, но так этого и не сделали. 3 апреля Рада не смогла внести в повестку дня четыре законопроекта об отмене декларирования для активистов и отклонила еще два, внесенные "Батьківщиною" и президентом. 4 апреля профильный комитет рассмотрел законопроекты №8209 и №8209-1, которые предусматривают отмену е-декларирования для членов общественных организаций, и рекомендовал парламенту принять их за основу. Представитель президента в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко, комментируя скандал с обязательным декларированием для активистов, заявила, что поскольку уже все увидели, на какие деньги они живут, е-декларирование для этой категории граждан можно отменять. "Ребята на техническую помощь наших международных партнеров живут неплохо. Доходы имеют хорошие. То есть есть за что критиковать и быть антикоррупционерами", – сказала депутат. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что это гордон быть для Теги: общество