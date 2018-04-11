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Нет ничего плохого в том, что активисты, которые борются с
коррупцией, получают высокие зарплаты, но все это должно быть
отражено в декларациях, считает журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. |
Гордон: Заполни декларацию, чтобы было понятно:
ты – активист, ты борешься за светлые идеалы демократии и
у тебя три квартиры и зарплата 30 тысяч долларов в месяц Фото:
Gordonua.com "Выскажу непопулярную точку зрения. Я считаю, что
активистам нужно заполнять е-декларации. Почему они не должны
декларировать свои доходы? Это что, священные коровы? В чем
проблема?" – спросил Гордон.Он рассказал, что подает
декларации с 1995 года. "Раньше они были непубличными,
несколько лет назад стали публичными. Теперь любой человек может
посмотреть в интернете, какая у меня недвижимость, какие часы, на
чем я езжу и так далее. Я не вижу в этом никаких проблем. Почему? Я
никогда не был чиновником. Я всю жизнь в бизнесе, все мои
сделки по недвижимости прозрачны, все на виду. Поэтому я не
испытываю никаких проблем, если миллионы людей будут знать, чем я
обладаю", – отметил журналист.Нет ничего плохого в том, что
активисты, которые борются с коррупцией, получают высокие зарплаты,
но все это должно быть отражено в декларациях, сказал Гордон."Даже
если ты на грантах – напиши: "Получаю гранты". У меня это не
вызовет никаких вопросов. Если человек получает гранты от США и на
них борется за демократию и против коррупции – я это
приветствую, мне это нравится. Почему нет? Должен же с этим кто-то
бороться. Если руками активистов с этим будут бороться США, к
которым я с большим уважением отношусь, я это приветствую. Но
заполни декларацию, чтобы было понятно: ты – активист, ты
борешься за светлые идеалы демократии и у тебя три квартиры и
зарплата 30 тысяч долларов в месяц. Откуда миф, что борец с
коррупцией должен быть бедным? Ты должен быть обеспеченным, иначе
ты борешься с коррупцией для того, чтобы получить взятку,
прозрачным, как стекло, и должен первым показывать обществу, что у
тебя есть", – считает журналист.ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон /
YouTube 23 марта 2017 года Верховная
Рада проголосовала во втором чтении и в целом за
законопроект №6172, обязав членов общественных
организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27
марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к
закону о е-декларациях. Активисты должны были подать декларации до
1 апреля 2018 года. США и ЕС критиковали этот закон и
призывали Украину отменить его. Украинские власти обещали внести в
него изменения, но так этого и не сделали. 3 апреля Рада не
смогла внести в повестку дня четыре законопроекта об отмене
декларирования для активистов и отклонила еще два, внесенные
"Батьківщиною" и президентом. 4 апреля профильный комитет
рассмотрел законопроекты №8209 и №8209-1, которые предусматривают
отмену е-декларирования для членов общественных организаций, и
рекомендовал парламенту принять их за основу. Представитель
президента в парламенте, народный депутат от Блока Петра Порошенко
Ирина Луценко, комментируя скандал с обязательным декларированием
для активистов, заявила, что поскольку уже все увидели, на
какие деньги они живут, е-декларирование для этой категории граждан
можно отменять. "Ребята на техническую помощь наших международных
партнеров живут неплохо. Доходы имеют хорошие. То есть есть за что
критиковать и быть антикоррупционерами", – сказала
депутат.
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