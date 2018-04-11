|США подняли в воздух свой «ядерный» самолет (фото)
|11.04.2018 18:05
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Воздушное судно E-4B Nightwatch, предназначенное для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, находится в воздухе, передает «Российский Диалог» со ссылкой на мониторинговый ресурс CivMilAir.
Самолет E-4B Nightwatch имеет еще одно название — его называют самолетом «судного дня», потому что предназначен он для управления военными операциями в случае, если наземные структуры будут разрушены или повреждены в результате ядерного удара.
Самолет способен находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва.
Как сообщалось ранее, США готовятся ответить в случае ядерного
удара со стороны РФ или Китая.