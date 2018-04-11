Американский писатель и лауреат Пулитцеровской премии Хунот (также Джуно) Диас признался, что в детстве пережил изнасилование. Писатель опубликовал эссе, в котором повествует о своей детской трагедии, в журнале The New Yorker.

Сообщается, что до этого о случившемся никто не знал. Но писатель решился открыто рассказать о том, что с ним произошло и что это преследовало его всю жизнь.

"Когда мне было восемь лет, меня изнасиловали. Это совершил взрослый, которому я полностью доверял. После того, как он меня изнасиловал, он сказал, что я должен вернуться на следующий день или у меня будут проблемы", - поделился он.

Диас также рассказал, что был сильно испуган и шокирован, следовательно вернулся на следующий день, и его снова изнасиловали.

По словам писателя, данное событие сломало его окончательно. Мужчина всю жизнь скрывал произошедшее и, соответственно, никто не оказал ему психологическую помощь. Он страдал от депрессии и не мог смотреть на свое отражение в зеркале, его мучали ночные кошмары, его успеваемость значительно ухудшилась. Диас также пытался покончить с собой.

Напомним, писатель получил Пулитцеровскую премию в 2008 году за своой первый роман "Короткая и удивительная жизнь Оскара Уао" (также "Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау"), написанный годом ранее. Книга также вошла в шорт-лист Дублинской премии. Роман рассказывает о жизни доброго и глубоко несчастного толстого ребенка.

Как сообщал svodka.net, голливудская актриса Ума Турман призналась, что будучи 16-летней начинающей актрисой, она подверглась изнасилованию.

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