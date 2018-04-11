|У Кремля все меньше времени, — блогер
|11.04.2018 18:06
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На данный момент в районе Средиземноморья активизация авиации со стороны всех. Над Сирией были замечены российские Су-34 с противокорабельными ракетами.
С базы НАТО в Италии тоже поднималась авиация, в основном истребители. Возможно для прикрытия корабельных групп.
Из Турции в Сирию зашел одиночный самолет, который через какое то время отключил свой транспондер. Возможно шпион.
В Крыму тоже все подняты на уши, флот приведен в полную боевую готовность.
На Донбассе за ночь увеличилось вдвое количество обстрелов.
Россияне сообщают о попадании градов по Донецку — скорее только опять провакация с их стороны.
Мы же фиксируем обстрелы наших позиций. Товарищи из ДУК тоже сообщили об артиллерийских обстрелах в их зоне ответственности.
Вся ситуация явно говорит не о деэскалации, а ровно наоборот.
Но мы то, давно живем в осознании войны и теперь ничего не изменилось, просто война начала стучаться в двери в другие страны и они сейчас в легком замешательстве. Вроде нужно действовать, но страшно.
Но ничего, нам свое делать и воевать и то, что Планета начала потихоньку прозревать от агрессии РФ нам на пользу. Но это никак не отменяет тех угроз, что стоят перед нами. Даже наоборот.
У Кремля все меньше времени и ему нужно действовать, а своих целей в Украине он еще не достиг. Так что нынешняя геополитическая и военная напряженность может стать катализатором агрессии РФ в Украине.
Ничего. Нам не впервой.
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