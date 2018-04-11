У НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину в Альянс, если страна выполнит свою «домашнюю работу», сказала вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью «Обозревателю».

«Президент направил письмо в НАТО, где подчеркнул изменения, которые произошли в нашем законодательстве. Имею в виду закрепление стратегической цели – членства в Альянсе. На основе этого письма и других наших обращений получили результат в виде технических изменений, фигурирующих на веб-портале НАТО. Там четко отмечено, что Украина определилась для себя и будет стремиться к членству. Речь не идет о каких-то дополнительных статусах», – отметила она, информирует svodka.net.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что к разработке годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина – НАТО привлекли 158 министерств и ведомств. Она сказала, что главная цель сейчас – реализовывать эту программу, а также другие документы, например хитрый оборонный бюллетень.

«Если выполним эту «домашнюю работу», у НАТО не будет причин сомневаться, стоит ли принимать Украину. Также мы должны двигаться к тому, чтобы наши годовые национальные программы были все больше похожи на планы действий относительно членства. И именно из-за нашей особой заинтересованности у Украины есть доступ к планам некоторых нынешних членов Альянса. То есть у нас есть образцы», – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что план действий по членству относится к среднесрочным задачам сотрудничества Украины с НАТО.

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