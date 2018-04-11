Состоялась официальная премьера нового седана Lavida Plus.

Автомобиль разработан умышленно для китайского рынка. Его публичный показ состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года 25 апреля, передает со ссылкой на ..

Автомобиль выпускают на мощностях совместного предприятия и SAIC. Представлен седан - это третье поколение модели.

Седан Lavida Plus получил турбированный 1,4-литровый TSI мотор с 150-сильной отдачей, а также 1,2-литровый 116-сильный турбодвигатель.

В арсенале нового седана Lavida Plus является система автоматической парковки, система доступа "без ключа", система предотвращения фронтального столкновения, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида и многое другое.

В салонах официальных дилеров немецкого бренда в Китае новый седан Lavida Plus появится в мае текущего года.

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