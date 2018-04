Volkswagen представила новое поколение седана Lavida Plus По теме: Состоялась официальная премьера нового седана Lavida Plus. Автомобиль разработан умышленно для китайского рынка. Его публичный показ состоится в рамках Пекинского мотор-шоу 2018 года 25 апреля, передает со ссылкой на .. Автомобиль выпускают на мощностях совместного предприятия и SAIC. Представлен седан - это третье поколение модели. Седан Lavida Plus получил турбированный 1,4-литровый TSI мотор с 150-сильной отдачей, а также 1,2-литровый 116-сильный турбодвигатель. В арсенале нового седана Lavida Plus является система автоматической парковки, система доступа "без ключа", система предотвращения фронтального столкновения, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида и многое другое. В салонах официальных дилеров немецкого бренда в Китае новый седан Lavida Plus появится в мае текущего года. На шпионских фото "засветился" новый немецкий кроссовер Tayron. Вероятно, авто представят до конца года.











