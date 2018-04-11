Россия будет пытаться не допустить вступления Украины в НАТО, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: Не думаю, что аргументы Москвы в отношении Киева будут восприняты странами НАТО Фото: Ukrainian Centre for European Policy / Facebook Она подчеркнула, что РФ будет пытаться не допустить вступления Украины в НАТО. Климпуш-Цинцадзе добавила, что любой прогресс Киева на пути к Альянсу будет сопровождаться попытками России дестабилизировать ситуацию в стране и в экономической, и в политической, и в социальной сферах."Уже сейчас, в предвыборный год, видим активизацию различных гибридных инструментов войны на всей территории Украины. Так же увидим активизацию России из-за нашего продвижения в Альянс. В том числе они уже направляют и в дальнейшем будут направлять свои усилия на членов НАТО и ЕС. Мы с этим сталкиваемся практически ежедневно", – заявила она.По мнению Климпуш-Цинцадзе, на Западе все лучше понимают угрозы, которые несет политика РФ."Поэтому не думаю, что аргументы Москвы в отношении Киева будут восприняты странами НАТО. Ну и напомню, что по всем документам ни одна третья сторона не имеет права совершать влияние ни на решение страны стремится к членству в НАТО, ни на решения стран Альянса", – отметила вице-премьер.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".В соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей. Порошенко сообщал, что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на референдуме.Министр обороны Степан Полторак заявил в феврале 2018 года, что Украина за два года на 90% выполнила требования НАТО.9 марта в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нато украины что климпуш-цинцадзе киева Теги: война в украине