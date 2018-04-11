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Климпуш-Цинцадзе заявила, что Россия активизировала инструменты гибридной войны против Украины
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11.04.2018 18:12
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Россия будет пытаться не допустить вступления Украины в НАТО,
заявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна
Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: Не думаю, что аргументы Москвы
в отношении Киева будут восприняты странами НАТО Фото: Ukrainian
Centre for European Policy / Facebook Она подчеркнула,
что РФ будет пытаться не допустить вступления Украины в НАТО.
Климпуш-Цинцадзе добавила, что любой прогресс Киева на пути к
Альянсу будет сопровождаться попытками
России дестабилизировать ситуацию в стране и в экономической,
и в политической, и в социальной сферах."Уже сейчас, в предвыборный
год, видим активизацию различных гибридных инструментов войны на
всей территории Украины. Так же увидим активизацию России из-за
нашего продвижения в Альянс. В том числе они уже направляют и в
дальнейшем будут направлять свои усилия на членов НАТО и ЕС. Мы с
этим сталкиваемся практически ежедневно", – заявила она.По
мнению Климпуш-Цинцадзе, на Западе все лучше понимают угрозы,
которые несет политика РФ."Поэтому не думаю, что аргументы Москвы в
отношении Киева будут восприняты странами НАТО. Ну и напомню, что
по всем документам ни одна третья сторона не имеет права совершать
влияние ни на решение страны стремится к членству в НАТО, ни на
решения стран Альянса", – отметила вице-премьер.Украина
активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии
Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014
года Верховная Рада приняла закон, который
предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".В
соответствии с новой Военной доктриной Украины, принятой в 2015
году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года
полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран –
членов НАТО является приоритетной задачей. Порошенко сообщал,
что решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься
на референдуме.Министр обороны Степан Полторак заявил в феврале
2018 года, что Украина за два года на 90% выполнила
требования НАТО.9 марта в НАТО сообщили, что признают за
Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство
в Альянсе.
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