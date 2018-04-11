Ядерное разоружение Украины было исторической ошибкой. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет Гордон.

"Можно сделать вывод, что многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на котором они были написаны", - отметил Турчинов.

Вместе с тем он подчеркнул, что считаться с национальными интересами Украины будут только в том случае, если она будет сильным государством.

"Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы должны понимать, что в случае масштабной агрессии мы будем вынуждены, как и в 2014 году, рассчитывать только на собственные силы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также он высказал мнение, только мощное современное оружие сдерживания может остановить ядерную страну от масштабного вторжения.

"По моему личному убеждению, эту задачу надо решить нашей стране в приоритетном порядке", - резюмировал Турчинов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Российская Федерации в 2014 году планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта , а затем приступить к полномасштабному набег на материковую Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира