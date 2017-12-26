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/ Укрзализныця установила рекорд в объемах вагоностроения Фото:slovoidilo.ua "Есть 2500! Такое количество полувагонов уже построили в этом году наши три завода. Это наибольшие объемы вагоностроения на собственных мощностях за последние 7 лет ", - сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в Twitter. Є 2500! Таку кількість піввагонів вже збудували цього року наші три заводи. Це найбільші обсяги вагонобудування на власних потужностях за останні 7 років. УЗ тепер – найбільший не лише перевізник, але й виробник вантажних вагонів. Сьогодні ж приймаємо ще 25 від постачальника. pic.twitter.com/ZOPrd6gH9R — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 декабря 2017 г. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 декабря 2017 г. Кравцов добавил, что отныне Укрзализныця не только крупнейший перевозчик, но и производитель грузовых вагонов. Напомним, министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что Украинк в первой половине 2018 года планируют передать старые немецкие вагоны для пригородного сообщения. Украина может получить бывшие в употреблении немецкие электрички в первой половине 2018

"Укрзализныця" сообщила о задержке поездов из-за снегопада Три завода Укрзализныци в 2017 году изготовили рекордное за 7 лет количество полувагонов - 2500. Сводка.нет - Новости Украины и Мира НОВОСТИ



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