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Укрзализныця установила рекорд в объемах вагоностроения
26.12.2017 18:08
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Укрзализныця установила рекорд в объемах вагоностроения

Три завода Укрзализныци в 2017 году изготовили рекордное за 7 лет количество полувагонов - 2500.
Укрзализныця установила рекорд в объемах вагоностроения Фото:slovoidilo.ua

"Есть 2500! Такое количество полувагонов уже построили в этом году наши три завода. Это наибольшие объемы вагоностроения на собственных мощностях за последние 7 лет", - сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в Twitter.

 

Є 2500! Таку кількість піввагонів вже збудували цього року наші три заводи. Це найбільші обсяги вагонобудування на власних потужностях за останні 7 років. УЗ тепер – найбільший не лише перевізник, але й виробник вантажних вагонів. Сьогодні ж приймаємо ще 25 від постачальника. pic.twitter.com/ZOPrd6gH9R

— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 26 декабря 2017 г.

Кравцов добавил, что отныне Укрзализныця не только крупнейший перевозчик, но и производитель грузовых вагонов.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Емельян рассказал, что Украинк в первой половине 2018 года планируют передать старые немецкие вагоны для пригородного сообщения.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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