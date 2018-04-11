Следствию по делу о возможной подделке диплома премьера Владимира Гройсмана предоставили доступ к его личному студенческому делу.

Соответствующее постановление Печерского райсуда Киева от 12 марта опубликовано в Едином реестре решений.

Таким образом, следствие получило доступ к делу, которое хранится в Межрегиональной академии управления персоналом, где премьер учился с 2000 по 2003 годы и получил диплом бакалавра и специалиста по специальности "Правоведение".

Следствие отмечает, что обращалось ко всем заведениям, где, согласно информации Кабмина, учился глава правительства. В то же время, в.и.о. президента указанной академии отказался предоставлять копию личного дела Гройсмана.

Суд согласился с прокуратурой в необходимости предоставления доступа для "полного и беспристрастного расследования уголовного производства, установления фактических обстоятельств совершения уголовного преступления, а также объективных и фактических данных, свидетельствующих о подделке документов об образовании".

Срок действия постановления – один месяц, то есть до 12 апреля.

В лентах прошла незаметная эта новость. Об этом заявил известный адвокат Андрей Портнов.

"Но читать её нужно не так просто и поверхностно.

Потому как с этим ходатайством в суд пришло не какое-нибудь, самому себе подчиняющееся НАБУ, а Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, находящееся в прямом влиянии Порошенко и непосредственном подчинении Генерального прокурора.

Да и почерк президентский - копаться в мелочах двадцатилетней давности.

Могу это утверждать, как человек, по инициативе Порошенко находившийся в розыске за хищение у самого себя 800 гривен университетской зарплаты.

Иными словами, после всех слухов, этот пример с дипломом - первое прямое подтверждение агрессии Президента против Премьера." - Заявил Андрей Портнов.

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