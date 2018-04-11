Средняя процентная ставка по гривневым депозитам населения вдвое меньше индекса инфляции. Выгоднее покупать товары

Украинцы все с меньшим задором несут гривну на банковские счета. Согласно свежему отчету Нацбанка, по итогам марта 2018 г. депозитные накопления людей увеличились лишь на 1% (до 241,97 млрд. грн.) — положительная динамика, конечно. Однако несопоставима с февральскими достижениями нашей банковской системы, когда аналогичные привлечения на счета физлиц выросли сразу на 2,6%, информирует svodka.net.

В действиях людей нет ничего странного, они реагируют на политику банков, которые в прошлом месяце не пытались приваживать вкладчиков интересными предложениями по процентам. В том же отчете НБУ уточняется, что в марте не менялась средняя доходность по вкладам населения — она остановилась на уровне 7% годовых. Что и близко не соотносится с текущим показателем инфляции, который по подсчетам все того же центробанка, находится на уровне 14% в годовом исчислении. Деньги обесцениваются быстрее, чем растут депозитные ставки. Выгоднее вкладываться в товары.

С предприятиями все иначе. Перед ними банкиры сильнее заискивают и платят больше: за март депозитные ставки для корпоративного сектора выросли на 0,8% годовых, и достигли 10,7%. Хотя бизнес не оценил этих усилий: гривневые остатки на счетах юрлиц за март сократились на 0,3%, и закрепились на уровне 242,97 млрд. грн. Компаниям не хватает оборотных средств, так что они не пытаются зарабатывать на вкладах.

Валютные вкладчики ведут себя по-разному: люди в марте увеличили свои вложения на валютные счета на 0,6% ($8,57 млрд.), а предприятия их сократили на 1,1% (до $4,988 млрд. грн.). Похоже, люди смирились с постоянно снижающимися процентами по валютным вкладам: в прошлом месяце средняя доходность вложений людей сократилась еще на 0,2% (до 2,4% годовых).

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Несмотря на неоднозначную динамику в привлечении средств, банкиры пытаются раскачать кредитование. Темп прироста гривневого кредитного портфеля населения вырос с февральских 0,9% до 1,4% в марте (до 109,7 млрд. грн.). Впервые за долгое время финансисты немного опустили кредитный ценник для физлиц: с 31,6% до 31,2% годовых. Хотя людям до сих пор далеко до корпоративных расценок, где в прошлом месяце кредиты в нацвалюте хотя и подорожали на 0,6%, однако все равно оказались намного ниже уровня населения — на 16,6% годовых. При этом размер кредитного портфеля юрлиц почти не изменился и остался на уровне 472,1 млрд. грн.

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