В дополнении к взрывам на борту самолета с правительственной делегацией Польши, россияне направили авиалайнер в зону посадки за километр до аэродрома, говорится на видеопрезентации, показанной в Варшаве. Самолет с руководством Польши разбился в апреле 2010 года Фото: ЕРА "Как выяснила подкомиссия, самолет уничтожили, по меньшей мере, два взрыва. Первый поразил левое крыло самолета, отрезая его конечность, а затем приводя к уничтожению закрылков левого крыла... Этот взрыв привел к аварии левого двигателя в результате его поражения обломками", – говорится в презентации.В ней отмечается, что обломки самолета имели характерные следы, похожие на те, которые выявлены в ходе пиротехнического эксперимента. В подкомиссии подчеркивают, что "это характерно для уничтожений, вызванных детонациями".Российские контролеры движения, по версии Польши, направляли самолет Качиньского таким образом, чтобы он "попал в зону посадки за один километр до аэродрома"."Ту-154М позволили садиться, хотя этого не позволяли погодные условия. Их не отослали на запасной аэродром, хотя контролеры движения требовали это от собственного командования", – сказано на презентации.Самолет Ту-154, в котором находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку.В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.В марте в Следкоме РФ заявили, что обломки самолета Польше передать не могут, так как они являются вещественными доказательствами.3 апреля 2017 года стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.В фильме правительственной подкомиссии Польши по расследованию Смоленской катастрофы, представленном 10 апреля 2017 года, говорилось, что на борту самолета Ту-154 перед столкновением с землей, вероятно, произошел взрыв термобарического заряда. 14 октября 2017 года тогдашний министр обороны Польши Мацеревич заявил, что следствие обнаружило момент взрыва на самописце с самолета Качиньского.10 января 2018 года в комиссии по расследованию причин крушения заявили, что было несколько источников взрыва, повредившего левое крыло шедшего на посадку самолета.В Следкоме РФ заявили, что проверяли версию о взрыве на борту самолета и не нашли подтверждений.10 апреля председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что пассажиры Ту-154 под Смоленском погибли от взрыва на борту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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