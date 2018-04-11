По словам адвоката Петра Бойко, между обязательств нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова остались воздержание от общения с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к следователю. 8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный браслет Фото: Максим Поляков / Facebook Адвокат сообщил, что соответствующие решение суд принял 10 апреля.При этом суд продлил другие обязательства Полякова, в частности, воздержатся от общения с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к следователю.19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и Полякову. В июле Верховная Рада сняла неприкосновенность с двух нардепов. Суд назначил Розенблату и Полякову меры пресечения в виде залогов и обязательств сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.В ноябре в САП анонсировали завершение досудебного расследования по этому делу.8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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