По словам адвоката Петра Бойко, между обязательств нардепа от
"Народного фронта" Максима Полякова остались воздержание от общения
с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к
следователю. 8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный
браслет Фото: Максим Поляков / Facebook Адвокат сообщил, что
соответствующие решение суд принял 10 апреля.При этом суд продлил
другие обязательства Полякова, в частности, воздержатся от общения
с другими подозреваемыми и рядом свидетелей, а также являться к
следователю.19 июня детективы Национального антикоррупционного бюро
по подозрению в получении взятки задержали охранника
внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации
ведомства, взятку передавали за решение вопроса по
лицензированию добычи янтаря.Глава Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что
взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и
Полякову. В июле Верховная Рада сняла
неприкосновенность с двух нардепов. Суд назначил
Розенблату и Полякову меры пресечения в виде залогов и
обязательств сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.В
ноябре в САП анонсировали завершение досудебного расследования
по этому делу.8 февраля суд разрешил Полякову снять электронный
браслет.
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