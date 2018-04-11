|Цукерберг заявил, что его данные также "слили" Cambridge Analytica
|11.04.2018 18:30
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Личные данные главы и основателя компании Facebook Марка Цукерберга, вместе с персональными данными 87 млн других пользователей, были "слиты" разработчиком компании Cambridge Analytica. Об этом он сказал во время отчета в Конгрессе США, передает корреспондент
На вопрос калифорнийского демократа
Анны Эшоу, были ли его персональные данные между остальных
собранных компанией, М.Цукерберг ответил: "Да".
Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.