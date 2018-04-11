Мужчина рассказал, что из-за жестоких унижений его 9-летняя дочь отказывается ходить в школу, а ее педагоги советуют родителям не драматизировать и просто подождать.

Жена спасателя и его дочка в день трагедии приехали в ТЦ, чтобы купить ребенку обувь на весну. Когда начался пожар, они были на первом этаже «Зимней вишни» и успели покинуть здание еще до того, как пламя приняло смертельные масштабы.

Школьнице успели купить ботинки, но девочка не хочет их носить теперь и ходить в школу.

После трагедии ребенок все время плачет, родители говорят, что дочка любит учиться, у нее в школе высокая успеваемость. Но теперь даже когда она пытается выйти на улицу, то сразу начинает часто задыхаться и плакать. Одноклассники девочки постоянно ее «морально прессуют», всячески унижают и травят.

«Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет (погибшие в ТЦ 25 марта — ред.). Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» — такие обвинения, по словам отца, ежедневно слышит в школе его дочка-третьеклассница.

Учителя в школе заняли пассивную позицию, мужчина и его жена даже поднимают вопрос о переводе ребенка в другое учебное заведение.

Родители школьницы действительно опасаются за жизнь несовершеннолетней, которую в школе толкают и оскорбляют.

«Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников:пожарные виноваты, не стали спасать», — поделился спасатель и добавил, что, скорее только, семья будет вынуждена пройти курс психологической реабилитации.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира