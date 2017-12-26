Президент России и "его двор" живут "по ту сторону логики простых смертных".

Такое мнение в интервью "" высказал российский философ и публицист Максим Горюнов, отвечая на вопрос, какими могут быть действия главы Кремля в месяцы, оставшиеся до очередных президентских выборов в , передает .

"Думаю, последние несколько лет показали, что никто точно не знает, что именно происходит в голове у Владимира Владимировича. Наверняка у его поступков есть какая-то логика. Возможно, ближний круг Владимира Владимировича, его двор, понимают, что он говорит и делает. Возможно, двор и Владимир Владимирович, обсуждая происходящее, высказывают нечто осмысленное. Проблема в том, что простым смертным тяжело и почти невозможно представить, зачем было оказывать помощь сепаратистам на востоке Украины, потом отрицать эту помощь, потом признать и в конце концов притвориться миротворцем", - заметил публицист.

Он также не стал прогнозировать, "останется ли он миротворцем или отправит в Луганск свежую партию каких-нибудь балтийских морских казаков".

Горюнов констатировал: "Владимир Владимирович и его двор живут по ту сторону логики простых смертных. Чтобы предсказывать их действия, нужен талант дельфийского оракула".

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