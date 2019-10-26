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Зеленский утвердил положение о военной службе в резерве ГПСУ
26.10.2019 17:40
Зеленский подписал приказ о прохождении военной службы в резерве ГПСУ
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Теги:
политика
события
украина
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