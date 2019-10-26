Погода, Новости, загрузка...
Зеленский утвердил положение о военной службе в резерве ГПСУ
26.10.2019 17:40
Зеленский подписал приказ о прохождении военной службы в резерве ГПСУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 