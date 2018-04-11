«Скай банк» намерен рассмотреть вопрос о реорганизации финучреждения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

Согласно сообщению, в повестку общего собрания акционеров, запланированного на 23 апреля 2018 года внесен вопрос о предоставлении наблюдательному совету банка полномочий на проведение переговоров о такой реорганизации и необходимых мерах с «Банк Сич».

«Скай банк» основан в 1991 году. По данным Нацбанка, на 1 января 2018 года его крупнейшим акционером являлся глава набсовета Ариф Бабаев (99,44093%).

Банк «Сич» основан в 2011 году. По состоянию на 1 января 2018 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Читайте: Почему украинцы все меньше накапливают деньги на счетах

По информации НБУ, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Скай банк занимал 76-е место (458,701 млн грн) между 84 действовавших в стране финучреждений, банк «Сич» — 59-е (844,696 млн грн).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира