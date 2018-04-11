Проект изменений в закон "О государственных закупках" уже практически готов

"У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный клиент за государственные средства делает закупку путем заключения девяти договоров на сумму 199 тысяч гривен [каждый]. Какова цель? Очень простая и одна - обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком. Поэтому главная цель, которой этот законопроект - это сохранить все позитивные наработки ProZorro и не дать совсем никому дискредитировать эту систему" , - сказал Порошенко, передает сайт Президента.

Глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 до 50 тысяч гривен, в то же время упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы.

Порошенко отметил, что проект изменений в закон "О государственных закупках" уже практически готов и должен поступить в Верховную Раду до следующей пленарной недели.

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок, Президент, в частности, назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель - сорвать конкурс, "предлагая нереальные демпинговые цены и не имея намерения поставлять услугу".