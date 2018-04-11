Сторонники оппонента головы Коцюбинского поселкового совета Ольги Матюшиной Николая Еременко выломали двери в кабинет головы и забрали документы сотрудников совета. Ранее Минюст Украины восстановил в должности коцюбинского поселкового голову Матюшину Фото: Ольга Матюшина / Facebook Изменения в список были внесены сегодня. Внесение в реестр Николая Еременко в качестве и.о. председателя Коцюбинского поселкового совета регистраторы признали технической ошибкой."Отменена вчерашняя запись в реестре как техническая ошибка. Никаких выводов после коллегии Минюста переворотчики не сделали. Но сигналы в государстве очень тревожные. С реестром надо что-то делать, это очень опасный инструмент, к которому доступ может получить любой на местах", – написала Матюшина на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155545353998434&id=676043433 После того, как группа людей во главе с жителем Ирпеня Евгением Мельничуком ворвалась в здание совета, сотрудники попытались защитить от них кабинет поселкового головы, где находятся документы.В сообщении говорится, что противники Матюшиной "распускают руки и рвут женщинам одежду"."Громада Приірпіння" пишет, что самопровозглашенный Еременко и Мельничук пытались уволить сотрудников поселкового совета. Так, из здания исчезли трудовые книжки работников. В мае 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к Ирпеню. При этом в мае 2016 года Киевский апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении населенного пункта к Ирпеню без проведения общественных обсуждений, сообщала “Громада Приірпіння“.3 марта 2017 года Матюшина сообщила, что жители Коцюбинского проголосовали за присоединение населенного пункта к Киеву.Неделю спустя поселковый совет выразил недоверие Матюшиной, поручив исполнять ее обязанности секретарю поссовета Николаю Еременко.Матюшина назвала выражение недоверия “переворотом и захватом власти” и обвинила “ирпенское дерибанное лобби” в попытке поглотить Коцюбинское. Позже она обжаловала решение поселкового совета в прокуратуре и суде.5 апреля стало известно, что Минюст Украины восстановил в должности коцюбинского поселкового голову Матюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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