|После того как голову Коцюбинского поселкового совета Матюшину восстановили в реестре, сторонники ее оппонента стали ломать двери совета
|11.04.2018 18:36
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155545353998434&id=676043433
После того, как группа людей во главе с жителем Ирпеня Евгением Мельничуком ворвалась в здание совета, сотрудники попытались защитить от них кабинет поселкового головы, где находятся документы.В сообщении говорится, что противники Матюшиной "распускают руки и рвут женщинам одежду"."Громада Приірпіння" пишет, что самопровозглашенный Еременко и Мельничук пытались уволить сотрудников поселкового совета. Так, из здания исчезли трудовые книжки работников. В мае 2015 года депутаты Коцюбинского поселкового совета приняли решение о присоединении к Ирпеню. При этом в мае 2016 года Киевский апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Коцюбинского поселкового совета о присоединении населенного пункта к Ирпеню без проведения общественных обсуждений, сообщала “Громада Приірпіння“.3 марта 2017 года Матюшина сообщила, что жители Коцюбинского проголосовали за присоединение населенного пункта к Киеву.Неделю спустя поселковый совет выразил недоверие Матюшиной, поручив исполнять ее обязанности секретарю поссовета Николаю Еременко.Матюшина назвала выражение недоверия “переворотом и захватом власти” и обвинила “ирпенское дерибанное лобби” в попытке поглотить Коцюбинское. Позже она обжаловала решение поселкового совета в прокуратуре и суде.5 апреля стало известно, что Минюст Украины восстановил в должности коцюбинского поселкового голову Матюшину.
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