|В мае украинцы из-за праздников получат дополнительные выходные
|11.04.2018 18:37
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В Украине в мая 2018 году украинцы получат дополнительные выходные дни. Об этом сообщает со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины.
Так, кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая (День победы), и кроме того, отдых украинцы получат с 26 по 28 мая, когда христиане будут праздновать Святую Троицу.
Как сообщал на контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей возникли очереди из автомобилей, которые выезжают из Украины.
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