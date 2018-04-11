На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей в домах-интернатах для пожилых людей за год от голода умерли почти 800 человек, передает со ссылкой на .

В домах престарелых, находящихся на неподконтрольной Украине территории находились 3 800 человек. "Мы получали звонки от ветеранской организации Алчевска с сообщениями о случаях смерти от голода. В то время учреждения от нас принимали продукты, стиральные машины, бойлеры. В следующий раз статистику по количеству интернатных жителей мы собирали в феврале 2015 года. Тогда их осталось 3000 800 стариков умерли потому, что их кормили раз в день. Тогда только один дом престарелых согласился принять у нас тушенку, бытовые предметы, но позже директора наказала местная власть, и он перестал с нами общаться. Дальше никто не выходил на связь ни с нами, волонтерами, ни с министерством социальной политики", рассказала директор благотворительной организации "Турбота про літніх в Україні" Галина Полякова в интервью изданию LB.ua.

Сейчас с интернатами для пожилых нет связи. "Мы не знаем, что сейчас происходит с домами престарелых на неподконтрольной территории. Потому что они перестали поддерживать с нами связь", подчеркнула она.

Полякова уточнила, что изначально в домах-интернатах для пожилых людей находилось 10 тыс. человек. "Когда им предложили эвакуироваться, по информации, которую я получила от Минсоцполитики, выехать согласилось только 28 человек. Вывезти стариков было сложно они сопротивлялись, не могли по состоянию здоровья, некоторые были дементные не могли воспринимать реальность. Мы самостоятельно вывозили людей из заминированного Старомихайловского и Макеевского психоневрологических интернатов", добавила она.

По данным исследования Агентства по делам беженцев в Украине, в "Л/ДНР" 26% жителей находятся за чертой бедности.

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